الإسعاف الإسرائيلي يرفع حالة الاستنفار إلى أعلى مستوى في البلاد

رفع الإسعاف الإسرائيلي حالة الاستنفار والتأهب إلى أعلى مستوى في جميع أنحاء إسرائيل، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مواقع لـ«حزب الله» في جنوب لبنان





وفي إطار آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة عن تنفيذ غارات جوية استهدفت مبانٍ عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في ست مناطق مختلفة بجنوب لبنان، وذكر في بيان له أن قوة من الوحدة 869 رصدت عنصرًا من "حزب الله" يدخل إلى مبنى عسكري في كفركلا، مما أدى إلى تنفيذ عملية استهداف سريعة بواسطة طائرة حربية.

وشملت الغارات العسكرية مناطق عيترون وكفركلا وميس الجبل والطيبة والعديسة ويارون. وأشار الجيش إلى أن مدفعية القوات قصفت عدة مواقع في الجنوب اللبناني أيضًا.

وفي ذات السياق،قال الجيش إنه تم رصد إطلاق نحو 120 قذيفة من "حزب الله" باتجاه هضبة الجولان، حيث تم اعتراض عدد منها، بينما سقطت بعض الشظايا في مناطق مختلفة مما أدى إلى اندلاع حرائق تجري جهود إخمادها. كما تم تسجيل إطلاق حوالي 20 قذيفة صاروخية من لبنان في منطقة ميرون، حيث تم اعتراض عدد من القذائف وسقطت البقية في مناطق مفتوحة دون تسجيل إصابات.

الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 140 صاروخًا من لبنان نحو شمال إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق نحو 140 صاروخًا من لبنان نحو مناطق مختلفة في شمال إسرائيل، مما أدى إلى تصاعد التوترات على الحدود.

وأشار بيان صادر عن الجيش إلى أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تصدت لجزء من هذه الصواريخ، بينما تسببت بعض الضربات في أضرار مادية في بعض المناطق. ولفتت التقارير إلى أن الانفجارات سمعت في عدة مدن، مما أثار حالة من الذعر بين السكان.

في أعقاب هذا التصعيد، قامت القوات الإسرائيلية بتعزيز تواجدها على الحدود، فيما دعت السلطات المحلية السكان إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن المناطق المفتوحة. كما أعربت الحكومة الإسرائيلية عن قلقها من التصعيد وأكدت استعدادها للتعامل مع أي تهديدات أمنية.



