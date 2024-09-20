صيحات مميزة أسبوع ميلانو للموضة لصيف 2025

يعيش الجميع أجواء من الإبداع والانبهار بمجرد أنطلاق أسبوع ميلانو للموضة لصيف 2025، لانه اعطى الفرصة لدماء جديدة أن تتدفق بإبداعاتها على منصات العروض.

ضم أسبوع ميلانو للموضة أشهر أسماء الماركات العالمية التي تنال إعجاب الجميع مثل بوتيغا فينيتا وفيرساتشي وروبيرتو كافالي وموسكينو، باستثناء جيورجيو أرماني، الذي نقل عرضه هذا العام إلى نيويورك وتوم فورد، الذي اكتفى بإطلاق مجموعته من المتجر من دون عرض إلى جانب دي سكويرد.

ويشارك في أسبوع ميلانو للموضة لصيف 2024، 57 عرضاً مباشراً و69 حملة إطلاق لمجموعات جديدة، والكل يترقب العرض الثاني لكل من تودز وموسكينو بعد تعيين مدراء إبداعيين جدد لهما، وعرض دار بالي للأكسسورات بعد استحواذ شركة ريجنت الأمريكية عليها.

مئوية فندي على الأبواب

منذ العام 1925 أبصرت دار فندي الدار النور واليوم نحن على مشارف مئوية الدار، تبرهن لنا مجموعتها الجاهزة أنها تستطيع استيعاب التصاميم الجاهزة والراقية المطرزة بحرفية في عرض واحد يغلب عليه الطابع الحيادي.

كما ينتابنا الفضول لرؤية عروض المصممين الجدد مثل ماركو رمبا لدي ودل كور Del Core التي أرست علاقات وطيدة مع نجمات مؤثرات ومنهن فلورنس ولش ولوبيتا نيونغو فناقض الحدث مقولة عدم إبراز المواهب الناشئة وقدم في يومه الإضافي الفرصة لدعم المواهب الجديدة أسوة بكل من باريس ولندن. كما ستطلق المصممة الصينية سوزان فانغ مجموعتها لصيف 2025 خلال أسبوع ميلانو للموضة بدعم من دار دولتشي أند غابانا.

وارتكزت عروض الأزياء على التناقض في الزي ليخلق روح من المرح خالية من الأزياء التقليدية التي اعتادنا أن نشاهدها السنوات الماضية وهذا ما تطلعه نقاد الموضة والباعة نحو التركيز على الأقمشة وعلى القطع الأنثوية والمرحة التي تولي عناية لتفاصيل مثل التناقض في الزي، وتعدّد الطبقات، والشفافية، والتطريز.

ما لا شك فيه أن يرمز أسبوع ميلانو الموضة في باريس إلى الثبات الذي يستوحي من الماضي، وهذا ما يجعلنا نقول إن صيحات الموضة لا تولد في ميلانو بل في باريس أو لندن، فالماركات الكبيرة تشق طريقها بنفسها بعيداً عن الصيحات، فأسبوع ميلانو للموضة .

وجاء عرض فندي Fendi ليثبت هذا عندما افتتح الحدث بعرض أزياء يرمز إلى الكلاسيكية الممزوجة بقصات غير متناسقة فلدى فندي ليس من حل وسط بدليل البلوزات المنسقة فوق قمصان شفافة والحقائب التي تراوحت بين الميكرو والسوبر ماكرو وللراغبات حقيبتان في وقت واحد.

اختاري بين الهوت شورت أو الماكسي

مع انطلاق أسبوع ميلانو للموضة ادرك الجميع أن منصات العروض حفلت بالمتناقضات، فالهوت شورت الجريء الذي اعتمدته كل من توينست Twinset وفيوروتشي Fiorucci، يمكن تنسيقه مع الفساتين الحريرية الطويلة المنسدلة بأكمام واسعة وألوان تحاكي الأحجار الكريمة، مثل السفير البنفسجي والزهري التوباز والمرجاني.

ولا ننسى الأحذية البلاتفورم الخشبية والتي تتسم بعلو شاهق وكعب ودج مريح وتم تنسيق قلادات متعددة حول العنق لطراز بوهو شيك عصري يواكب نبض ميلانو عاصمة الموضة المبهرة.

طابع حيادي يتداخل مع ألوان حارة

ما لفتنا في بداية أسبوع ميلانو للموضة هو الألوان الحيادية التي يتداخل معها اللون الحار كالبرتقالي المرجاني والفوشيا الصارخ أو الأصفر الكناري والأخضر الأسيدي، وقد لمحناها في عرض كل من أيسبيرغ Iceberg وألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti التي ساد في عرضها طابع أنثوي بقصات انسيابية، فلقد مزجت ألوان صارخة مع الأبيض أو النيود أو الكاكي الحيادي، وبدورها نفذت أيسبيرغ معاطف ترنش حتى بألوان فاقعة، ولكن مع لمسة من البيج المتفاوت بتدريجاته اللونية.

وفي سابقة لها، نسّقت دار فيوروتشي تنانير الدنيم المستقيمة الطويلة مع بلوزات منفذة من الشعر الناعم وأحذية Loafer من الجلد البيج اللامع المزدانة بقلب أحمر ذات طابع مسطح. أما دار ماري لينغ Mary Ling فقدمت مزيجاً من فساتين مطبعة متدرجة بألوانها في مقابل إطلالات رسمية تتألف من كاريغان كحلي محبوك مع تنورة Pencil skirt مستقيمة وطويلة، ويمكن انتعال أحذية مول أو لوفر ذات طابع مدرسي لإضفاء طابع عصري، ولا ننسى الجوارب المطاطية الشفافة الملونة التي تصفي طابعاً مرحاً على اللوك النهائي.