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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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خبير عسكري لبناني: استهداف الضاحية الجنوبية تستهدف إحباط المجتمع

بيت مستهدف في الضاحية
بيت مستهدف في الضاحية الجنوبية

قال العميد نضال زهوي، الخبير العسكري والاستراتيجي،  إن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو مُصر اليوم على إدخال المنطقة في حرب كبرى، وتوسعة هذه العمليات من خلال سلاح الجو، والأجهزة الأمنية الخاصة به وليس عبر القوات البرية، والطاقة الاستراتيجية التي لدى «نتنياهو» يستخدمها من خلال الأهداف التكتيكي.

وأضاف «زهوي»، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن استهداف اليوم يأتي بعدما شنت إسرائيل 80 غارة ليلا أمس على مناطق مفتوحة في الجنوب اللبناني، وهي منطقة منصات الصواريخ، ولكن على ما يبدو لم يكن هناك استهداف حقيقي لهذه الصواريخ، بينما اليوم استهدف إحدى الوحدات بالضاحية الجنوبية، وأشار الاحتلال إلى أنه استهدف إحدى القيادات العسكرية في حزب الله.

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وأشار إلى أنه لو صح هذا الخبر، المعنى العسكري لذلك بأن هذه الطريقة للاستهدافات غير مجدية لأن الوحدات العسكرية في حزب الله كالوحدات العسكرية في كل الجيوش، حيث يستلم من المسؤول المستهدف الذي يليه أو نائبه مباشرة هذه المسؤولية، وتبقى القيادة بكامل فعالياتها، إلا أن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت يعد خرق كبير وتهدف لإحباط المجتمع اللبناني.      

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