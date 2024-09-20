أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد، عن قائمة فريقه التي تواجه إسبانيول، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، غدا السبت، لحساب منافسات الأسبوع السادس من عمر الدوري الإسباني.



قائمة ريال مدريد لمواجهة اسبانيول في الدوري الاسباني

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - فران

خط الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - فاسكيز - فاييخو - فران جارسيا - روديجر - فرلاند ميندي

خط الوسط: بيلينجهام - فالفيردي - مودريتش - تشواميني - أردا جولر

خط الهجوم: فينيسيوس - مبابي - رودريجو - إندريك

ويحل النادي الملكي ريال مدريد ثانيا في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بفارق 4 نقاط عن غريمه برشلونة "المتصدر"، بينما يقع إسبانيول بالمركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.

وشهدا قائمة ريال مدريد غياب الرباعي، دافيد ألابا، إدواردو كامافينجا، داني سيبايوس وإبراهيم دياز.

واختارت رابطة الحكام خوسيه لويس مونتيرو ليدير لقاء ريال مدريد وإسبانيول، كما سيتواجد ريكاردو دي بورجوس كحكم لتقنية الـ VAR.