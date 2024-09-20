توم كروز يستمتع بأجازة أثناء تصوير المهمة المستحيلة 8

استقطع الممثل الأمريكي الشهير توم كروز بعض الوقت من تصوير الجزء الثامن من فيلم Mission Impossible أو "المهمة المستحيلة"، للاستمتاع بوقته مع أصدقائه المليارديرات، حيث هبطوا في باترسي بطائرته الهليكوبتر أمس الخميس.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أشرق وجه الممثل البالغ من العمر 62 عامًا وهو يقفز إلى سيارة كانت في انتظاره مع ديفيد هوروكس، الرئيس التنفيذي لشركة INEOS، والمدير المالي للشركة الكيميائية جون ريس.

وبدا توم كروز في إطلالة كاجول بينما كان يهبط من طائرته في مهبط الطائرات العمودية غربي لندن.

تواجد النجم في المملكة المتحدة لتصوير المزيد من المشاهد الجريئة لأحدث أفلام سلسلة Mission Impossible، والذي من المقرر عرضه في مايو المقبل.

أصبح ريس، الذي تبلغ ثروته الصافية 4.2 مليار جنيه إسترليني، أحد أعضاء مجلس إدارة مانشستر يونايتد في فبراير ، بعد استقالة ريتشارد أرنولد من منصبه كمدير للنادي، فيما استحوذ السير جيم راتكليف الجزئي على النادي.

وانضم ريس إلى شركة راتكليف في عام 2000 كمدير مالي، وقدرت ثروته بنحو 9.1 مليار جنيه إسترليني حسب قائمة الأثرياء التي أعدتها صحيفة صنداي تايمز.

كان توم كروز صور مشاهد من الجزء الثامن المنتظر من سلسلة أفلام Mission Impossible في استوديوهات "لونج كروس"، وظهر توم في إبريل الماضي وهو يصور على مرمى البصر من داونينج ستريت في لندن.

وأشارت المشاهد الدرامية إلى مشاكل واجهها عميل قوة المهمات المستحيلة إيثان هانت، الذي يلعب دوره توم كروز، حيث شوهد الممثل راكعًا على الطريق مستسلمًا.

وجرى تصوير مشاهد أخرى في مختلف أنحاء ديربيشاير وساري ووسط لندن في أماكن بارزة بما في ذلك متحف التاريخ الطبيعي في كنسينجتون وجسر وستمنستر.

وصور توم كروز مشاهد بالمملكة المتحدة من الجزء الثامن من سلسلة أفلام Mission Impossible في البداية بين مارس وديسمبر 2022.

يذكر أن إنتاج الفيلم الثامن توقف قبل عدة أشهر حتى يتمكن فريق العمل من الترويج للجزء الأول، ثم بدأ الإضراب في التسبب في المزيد من التأخير، واستأنف الإنتاج العمل بعد فترة وجيزة، ثم تعلق في يوليو بسبب إضرابات نقابة ممثلي الشاشة (SAG-AFTRA) في عام 2023.

واستأنف الفريق التصوير في مارس 2024، لكنه توقف مرة أخرى في مايو، بسبب خلل في أداة الكاميرا، ثم استؤنف مرة أخرى منذ ذلك الحين.

وكان من المفترض في الأصل أن يتم تصوير فيلم Mission Impossible 8 بالتزامن مع فيلم Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One، والذي حقق أكثر من نصف مليار دولار في شباك التذاكر لكن الإضرابات أرجأت التصوير.

بالإضافة إلى توم، سيشهد الفيلم الثامن من سلسلة Mission Impossible أيضًا عودة سيمون بيج، وفينج رامز، وهايلي أتويل، وبوم كليمينتيف، وفانيشا كيربي.