أسعار الأوقية عالميًا تشعل أعيرة الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. شهدت أسعار المشغولات الذهبية خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة في محال الصاغة، ارتفاعًا، بعد التحديث الاخير التي أعلنته مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أبحاث الذهب وتسعيره، وسجل سعر عيار 21 وهو الاكثر انتشارًا نحو 3535 جنيهًا للشراء و3515 جنيهًا للبيع.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب اليوم الجمعة في الاسواق المحلية للصاغة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الذهب اليوم الجمعة بمنتصف التعاملات

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4046 جنيهًا للشراء بينما سجل نحو 4023 للبيع، وهو الأكثر نقاءً ويستخدم في صناعة السبائك الذهبية ويكثر الطلب على شرائه من قبل المستثمرين لأنه غير شامل المصنعية عند استخدامه في صناعة السبائك الذهبية، بينما سعر جرام الذهب عيار 21 هو الأكثر انتشارًا بين المواطنين.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة سجل بالتزامن مع منتصف التعاملات ، 3034 جنيهاً للشراء، وبلغ سعره للبيع 3017 جنيها دون إضافة سعري المصنعية والضريبة

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة بالتزامن مع منتصف التعاملات ، 2360 جنيهاً للشراء، وبلغ سعره للبيع 2346 جنيهاً، دون إضافة سعري المصنعية والضريبة

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة بالتزامن مع منتصف التعاملات ، 28 ألفًا و320 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر الجنيه للبيع 28 ألفًا و300 جنيهًا دون إضافة سعري المصنعية والضريبة

أسعار الذهب اليوم عالميا

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة على المستوى العالمي ، حيث سجل سعر أونصة الذهب اليوم 2611 دولارا للشراء.