محافظ القاهرة يسلم 1000 حقيبة مدرسية لعدد من أسر "تكافل وكرامة"

قام الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بتوزيع أكثر من ١٠٠٠ حقيبة مدرسية تحتوى على الأدوات المكتبية لعدد من الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، والأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان" بمحافظة القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة أن إطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان " والتى تستمر لمدة ١٠٠ يوم تحت رعاية وبتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يؤكد حرص القيادة السياسية فى الجمهورية الجديدة على بناء الانسان المصرى ، والتنمية البشرية بهدف بناء مجتمع متقدم ومتكامل، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كافة الفئات العمرية، وتغطي جميع محافظات الجمهورية.

توفير كافة الإمكانيات بمحافظة القاهرة لتنفيذ المبادرة وضمان وصولها لكافة المستهدفين منها

وأكد محافظ القاهرة توفير كافة الإمكانيات بمحافظة القاهرة لتنفيذ المبادرة وضمان وصولها لكافة المستهدفين منها لأهميتها في تعزيز التنمية المستدامة وبناء قدرات المواطن وفق رؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرًا إلى تكاتف الجهود بين جميع الجهات لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المبادرة تركز على التعاون المشترك بين الجهات والوزرات المختلفة التي تعمل على مساعدة ودعم وبناء شخصية الإنسان المصري بمختلف مراحل عمره،لتقديم مواطن يتحلى بالعلم ومتمكن وقادر على نفع المجتمع، ليصل بالدولة المصرية إلى خطوات متقدمة من أبعاد التنمية.

شهد الحفل م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، سامح فهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعى ، اللواء طارق البحيري رئيس حي المعادي، عز فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية.



وكان أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال ٢,٤٧٥,٦٠٨ طالب وطالبة فىي العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ بجميع مدارس القاهرة، حيث اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير العناصر اللازمة لإنجاح العملية التعليمية.



وشدد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم، ورؤساء الأحياء، وهيئة النظافة، وشرطة المرافق لإستمرار رفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى، مؤكداً على دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها والحفاظ على دهاناتها، والعمل على زيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الاشجار داخل وخارج المدارس، واستمرار صيانة الفصول ، ومتابعة سلامة الإضاءة ، وكفاءة الإنارة، والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين، مع التأكيد على ضرورة مراجعة عوامل الأمان والسلامة بالمدارس بشكل دورى ، والتأكد من توافر متطلبات الدفاع المدني بها .