عاجل
غير منتمى للطريقة التيجانية.. الداخلية تفجر مفاجئة في واقعة صلاح التيجاني
الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

خبير عسكري: حزب الله دمر 1000 مرصد لإطلاق الصواريخ بمناطق إسرائيلية

صواريخ حزب الله
صواريخ حزب الله

قال ناجي ملاعب، الخبير العسكري الاستراتيجي، إن أمين عام حزب الله حسن نصر الله وصف في خطابه بالأمس، أن العمليات التي تقوم بها دولة الاحتلال بأنها مجزرة، لأن التعافي منها يلزمها وقت طويل.

ولفت إلى أن هناك رعيل متكامل من حزب الله، حيث إنه يلزم على كل من يحمل جهاز اللاسلكي، سواء كان إداري أو أمني التخلص منه وعدم استخدامه مرة أخرى، مما يضع الحزب في أزمة.

وأضاف «ملاعب»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أجهزة الاتصالات اللاسلكية عصب العمليات العسكرية، ولكن ما ثبت أن الرعيل العسكري المتواجد بالجبهة الشمالية لم يتأثر من تلك العملية التفجيرية، حيث إنه من الممكن لم يكن يستخدم أجهزة نداء من هذا النوع.

txt

باحث: تفجيرات البيجر ضربت العمق اللبناني.. والاحتلال يفشل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية

ولفت إلى أن حزب الله شن عدة غارات، دمرت 1000 مرصد لإطلاق الصواريخ تجاه مناطق إسرائيلية، موضحا أن هذه الغارات كانت من ضمن رد حزب الله على ما تفعله دولة الاحتلال من استهدافات والقصف على الجبهة، ولكن الجبهة لم تتأثر، وأن ما تأثر هو مراكز القيادة ومراكز الاتصال.

وأوضح أن رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق أفيف كوخافي رسم استراتيجية ليتوجه جيش الاحتلال بالعمل على تجفيف منابع حزب الله، والجانب الأمريكي على هذه الاستراتيجية.

مواد متعلقة

باحث: تفجيرات البيجر ضربت العمق اللبناني.. والاحتلال يفشل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية

خبير تكنولوجي: لاسلكي حزب كان مفخخا.. وكل الأجهزة قابلة للاختراق

مأساة فلسطيني فقد كل أفراد عائلته في قصف وحشي للاحتلال.. فيديو

حزب الله ينفذ 11 عملية ضد إسرائيل.. ورئيس مستوطنة يستغيث من الخسائر

الحكومة: استمرارية الدعم السابق للأنبوبة مستحيل.. تكلفتها 340 وتباع بـ 100 جنيه

رئيس ألمانيا يداعب بائعة سمك في الجيزة.. والسيدة ترسل له قبلة (شاهد)

خالد الجندي يكشف سر المثل الشعبي "طلع من المولد بلا حمص".. فيديو

تحذير من شنط المدرسة.. وسيلة تنقل البكتريا والأمراض (فيديو)

الجريدة الورقية