للمصريين بالسعودية.. إعلان هام من القنصلية المصرية بجدة حول أجازة اليوم الوطني السعودي

أهدت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة أطيب تحياتها للمواطنين المصريين بدولة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتتشرف القنصلية العامة بالإفادة بأنه تقرر تعطيل العمل بالقنصلية يومي الأحد والأثنين 22و23 سبتمبر 2024، بمناسبة احتفالات المملكة العربية السعودية الشقيقة باليوم الوطني الرابع والتسعين، على أن يُستأنف العمل بالقنصلية العامة بصورة طبيعية يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 في مواعيد العمل المعتادة.

وانتهزت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة هذه المناسبة لتعرب عن خالص تقديرها واحترامها، وتتقدّم بأسمى آيات التهاني للسلطات السعودية وجميع أبناء الشعب السعودي الشقيق بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي.

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية عن إجازة اليوم الوطني السعودي 2024 لمدة 3 أيام متتالية للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، كما يهتم الموظفون بـ إجازة اليوم الوطني السعودي 2024 للاحتفال وسط أجواء عائلية، والتنزه في الأماكن العامة.

هذ ويترقب المواطنون اليوم الوطني السعودي باعتباره ذكرى تاريخية لتأسيس المملكة العربية السعودية برئاسة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، واتخاذ الرياض عاصمة للمملكة، حيث يمر على اتحاد المملكة هذا العام 94 عامًا.