موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

يستعد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لمواجهة الجيش الرواندي في إياب الدور التمهيدي بـ دوري أبطال إفريقيا.



موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي



ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي بالقاهرة غدا السبت باستاد الدفاع الجوي بإياب دور لـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وتقرر أن تقام المباراة في التاسعة من مساء غدا السبت على استاد الدفاع الجوي، بعد التعادل ذهابا في كيجالي عاصمة رواندا بهدف لكل فريق.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي فى دوري أبطال أفريقيا

تذيع قناة أون تايم سبورتس مباراة بيراميدز والجيش الرواندى غدا السبت، ولكن يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى دوري أبطال أفريقيا 2025، بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

حكام مباراة بيراميدز والجيش الرواندي



ويدير المباراة طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد علاو، وبوجولا عيسى المساعد الأول، وموسى حافظ المساعد الثاني، وعبد الكريم عثمان الحكم الرابع.

ويراقب المباراة مأمون بشارة من السودان، ويراقب أداء الحكام مانويل كانيدو من أنجولا.