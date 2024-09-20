بوريل: الاتحاد الأوروبي يعد أوكرانيا بمليون قذيفة رغم عدم قدرته على الوفاء

أكد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أن دول الاتحاد وعدت أوكرانيا بتزويدها بمليون قذيفة مدفعية، رغم عدم تأكدها من قدرتها على تنفيذ هذا الوعد ، وفي تصريح له خلال فعالية في جزيرة غران كناريا، أشار بوريل إلى أنه عند بدء الحرب في أوكرانيا، أُعطي هذا الوعد دون وجود خطة واضحة لتنفيذه.

وأوضح أن الأوروبيين ليسوا في حالة حرب ولا يسعون لذلك، مشددًا على أنهم بعيدون عن إعادة تخزين إمدادات جيوشهم. كما أضاف بوريل أن الأوروبيين يفتقرون إلى فهم كامل للبيئة الجيوسياسية المعقدة، مما يجعلهم في وضع تكنولوجي متخلف، وهو ما يعتبر خطرًا في ظل الصراعات الحالية.

وفي مارس 2024، اعترفت المفوضية الأوروبية بعدم قدرتها على تزويد أوكرانيا بمليون قذيفة خلال عام واحد. وقد جدد رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، التزامه بجمع 1.5 مليون قذيفة لأوكرانيا، مع التأكيد على ضرورة ضمان التمويل من الشركاء. كما أكدت روسيا مرارًا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع في البلاد، مما يجعل دول الناتو طرفًا مباشرًا في النزاع.

الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مواقع لـ'حزب الله' في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة عن تنفيذ غارات جوية استهدفت مبانٍ عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في ست مناطق مختلفة بجنوب لبنان. وذكر في بيان له أن قوة من الوحدة 869 رصدت عنصرًا من "حزب الله" يدخل إلى مبنى عسكري في كفركلا، مما أدى إلى تنفيذ عملية استهداف سريعة بواسطة طائرة حربية.

كما شملت الغارات العسكرية مناطق عيترون وكفركلا وميس الجبل والطيبة والعديسة ويارون. وأشار الجيش إلى أن مدفعية القوات قصفت عدة مواقع في الجنوب اللبناني أيضًا.

وفي سياق متصل، أفاد الجيش بأنه تم رصد إطلاق نحو 120 قذيفة من "حزب الله" باتجاه هضبة الجولان، حيث تم اعتراض عدد منها، بينما سقطت بعض الشظايا في مناطق مختلفة مما أدى إلى اندلاع حرائق تجري جهود إخمادها. كما تم تسجيل إطلاق حوالي 20 قذيفة صاروخية من لبنان في منطقة ميرون، حيث تم اعتراض عدد من القذائف وسقطت البقية في مناطق مفتوحة دون تسجيل إصابات.

فون دير لاين: قرض أوروبي بقيمة 35 مليار يورو لأوكرانيا من عائدات الأصول الروسية المجمدة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن خطة لمنح أوكرانيا قرضًا يصل إلى 35 مليار يورو، سيتم تمويله من عائدات الأصول الروسية المجمدة. جاء ذلك خلال زيارتها إلى كييف يوم الجمعة، حيث أشارت إلى أن الهجمات الروسية المستمرة تستدعي دعمًا مستمرًا من الاتحاد الأوروبي.

كتبت فون دير لاين على منصة "إكس" أن هذا القرض يعد جزءًا من التزامات مجموعة السبع، وهو مساهمة مهمة في جهود إعادة إعمار أوكرانيا. ويشكل هذا المبلغ الجزء الأكبر من القرض الإجمالي البالغ 50 مليار دولار، الذي تم الاتفاق عليه سابقًا بين دول مجموعة السبع.

خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أكدت فون دير لاين استعداد الغرب لمساعدة أوكرانيا في إصلاح شبكة الكهرباء المتضررة، مشددة على أن الحكومة الأوكرانية ستحدد أفضل سبل استخدام هذه الأموال. كما أبدت المفوضية الأوروبية التزامها بتقديم هذا القرض بحلول نهاية العام.