بعد تعرضه للإصابة.. تعرف على مدة غياب محمد شريف مع الخليج في الدوري السعودي

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية فى تقرير لها اليوم، تفاصيل إصابة الدولي المصري محمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي.

ولم يستطيع شريف المشاركة في مباراة فريقه الأخيرة أمام التعاون بسبب الإصابة وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن محمد شريف يعاني من إصابة تهدده بالغياب حتى نهاية الشهر الجاري.

ونشرت الصحيفة أن شريف تعرض للإصابة في العضلة الأمامية للفخذ، وسيغيب عن 4 مباريات شاملة لقاء التعاون.

ويبذل الجهاز الطبي لنادي الخليج جهود مكثفة من أجل تقليص عدد هذه المباريات إلى ثلاث مباريات.

وسيختتم الخليج لقاءاته خلال الشهر الجاري بمواجهة اتحاد جدة في خامس جولات الدوري السعودي، وتتوقف فرص شريف في اللحاق بموقعة الاتحاد على وتيرة تعافيه من إصابته.

ويلعب شريف ضمن صفوف الخليج السعودي للموسم الثاني على التوالي، فيما انضم الفرعون المصري إلى الخليج السعودي من الأهلي في صيف 2023.

وتمكن شريف من المشاركة في 38 مباراة بقميص الخليج وسجل ستة أهداف وصنع 2 آخرين.

وعلى الجانب الآخر، استطاع ارتداء قميص الأهلي في 151 مباراة ونجح في تسجيل 58 هدفا وصنع 11 آخر.