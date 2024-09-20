بعد افتتاح محطاتها بمصر.. وزير الصناعة الإماراتي: "أدنوك" تلبي الطلب العالمي المتزايد على الطاقة

تحدث الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مؤتمر COP28، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك»، عن برامج "أدنوك" وتوفيرها برامج تدريب متطورة تهدف لبناء كوادر وطنية مؤهلة للعمل في قطاع الطاقة، وجاء ذلك خلال حفل تخريج 358 متدربًا دفعة 2024 من المتدربين في برامج «أكاديمية أدنوك الفنية» ضمن برامج التدريب الفني المتخصصة في قطاع الطاقة، لإعدادهم للعمل في المواقع والحقول المختلفة التابعة للشركة.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تماشيًا مع توجيهات القيادة بالاستثمار في تطوير قدرات أبناء الإمارات، توفر «أدنوك» برامج تدريب متطورة تهدف لبناء كوادر وطنية مؤهلة للعمل في قطاع الطاقة وقادرة على المساهمة بشكل فعال في خطط التنمية المستدامة في الدولة.

وأوضح أهمية تأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية وتزويدهم بأحدث الأدوات والتقنيات الحديثة، التي تعزز خبراتهم ومعارفهم في التطبيقات التكنولوجية، وتساهم في تعريفهم بالفرص المستقبلية المتاحة للاستفادة من الحلول القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا حرص «أدنوك» على الاستفادة من التقنيات المتطورة لدعم جهودها الهادفة إلى المساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

واطلع الجابر على مشروع توسعة حرم أكاديمية أدنوك الفنية في منطقة الشوامخ، والذي يتضمن إنشاء مبنيين جديدين لتلبية الطلب المتزايد على المتدربين من شركات مجموعة «أدنوك»، وقاعات وفصول دراسية إضافية، وقاعات اختبار وتدريب عملي، ومرافق سكنية وترفيهية، وملاعب كرة قدم.

وكانت افتتحت شركة أدنوك الإماراتية، أولى محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود في مصر، وتم تشغيل محطات وجاري الاستعداد لتشغيل محطات أخرى.

وكان أكد وزير البترول السابق، المهندس طارق الملا، أن تواجد أدنوك بسوق المنتجات البترولية المصرى وتوسعها فيه إضافة مهمة، خاصة وأن الوزارة تعمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص بهذا السوق الحيوى الكبير الذى يشهد نمواً مستمراً وتطوراً وجذب شركات ذات سمعة عالمية وإقليمية وملاءة مالية تمكنها من تقديم خدمات متميزة وتنافسية وهو ما ينعكس على تحسين أداء شركات التسويق العاملة وتقديم خدمات أفضل للمستهلك المصرى.