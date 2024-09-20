طيبة الجديدة: استكمال سداد مستحقات مزاد أراضي الإسكان المتوسط

وجه جهاز مدينة طيبة الجديدة، نداء إلى الفائزين بقرعة أراضي الإسكان المتوسط، وأهاب بالمواطنين الذين فازوا بالقرعة العلنية اليدوية الشهر الماضي، الحضور الى مقر الجهاز .

ووجه الجهاز تنبيها هاما للمواطنين الذين رسى عليهم مزاد قطع الأراضي بالاسكان المتوسط منطقة (و) ضمن القرعه العلنية اليدوية التي عقدت يوم الاحد 28 يوليو والاثنين 29 يوليو سرعه الحضور الى مقر الجهاز لسداد المستحقات على قطعه الارض الراسي عليها القرعه.

ومطلع الشهر الحالي ، أعلن جهاز المدينة تحت قيادة المهندس مصطفى سعيد أحمد رئيس الجهاز عن طرح فرص إستثمارية عن طريق التخصيص الفوري على الموقع الإلكترونى لبوابة خدمات المستثمرين كالاتى :

الفرص الاستثمارية المطروحة

قطعة أرض رقم ( ٨ ) بمساحة ٢١٢٧ م٢ بنشاط تجاري بمنطقة خدمات عمارات الإسكان الاجتماعى بالـ ٤٨٠ فدان .

ثانيا :قطعة أرض رقم ( ٤٩ ) بمساحة ٨٨٠ م٢ بنشاط تجارى إداري سكني بمركز خدمات المدينة .

ثالثا : قطعة أرض رقم ( ٦٦ ) بمساحة ٣٠٠ م٢ بنشاط ورش حرفية بالمنطقة الصناعية .

رابعا :قطعة أرض رقم ( ٦٧ ) بمساحة ٣٠٠ م٢ بنشاط ورش حرفية بالمنطقة الصناعية .

خامسا : قطعة أرض رقم ( بدون ) بمساحة ٢٥١٩٩٧ م٢ بنشاط عمرانى متكامل ( ٥٠ فدان - ٢٠٠ فدان ) بامتداد مركز خدمات المدينة .

سادسا : قطعة أرض رقم ( بدون ) بمساحة ٢٦٢٤١٦ م٢ بنشاط عمرانى متكامل ( ٥٠ فدان - ٢٠٠ فدان ) بمنطقة امتداد مركز خدمات المدينة بالحى الثامن .

سابعا :قطعة أرض رقم ( بدون ) بمساحة ١٤٢٠٩٠٢ م٢ بنشاط عمرانى متكامل ( اكبر من ٢٠٠ فدان ) بمنطقة الإمتداد .