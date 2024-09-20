حالة نادرة تصيب سيدة إثر تناول لقاح السحايا

أصيبت امرأة من فلوريدا بـ حالة من العمى المؤقت وتورم وكدمات بعد أن أجبرها الأطباء على تناول لقاحات لمرض نادر في الدم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"البريطانية، شخص الأطباء بالمملكة المتحدة حالة أليكسيس لورينز، البالغة من العمر 23 عامًا، بمرض الهيموغلوبين الليلي الانتيابي (PNH) في يناير، وهو حالة من أمراض المناعة الذاتية تحدث مرة واحدة في المليون وتتسبب في قيام الجهاز المناعي في الجسم بمهاجمة خلايا الدم الحمراء.

وسافرت السيدة لورينز إلى كاليفورنيا في وقت سابق من هذا الشهر للحصول على نقل دم لتجديد الخلايا التالفة، حيث تدعي أن الأطباء في مركز UCI الطبي رفضوا إعطائها الدواء ما لم تتلق لقاحات ضد التيتانوس والالتهاب الرئوي والتهاب السحايا "في وقت واحد".

وقال الأطباء لصحيفة ديلي ميل إن إعطاء المريض هذا العدد الكبير من اللقاحات في وقت واحد عندما يكون لديه حالة من أمراض المناعة الذاتية مثل PNH "أمر مثير للمتاعب"، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى استجابة "كارثية" وربما "تهدد الحياة".

ويرجع ذلك إلى أن المبالغة الشديدة في ردود الفعل المناعية، المعروفة أيضًا باسم عواصف السيتوكين، يمكن أن تؤدي إلى مهاجمة الجسم لأعضاء سليمة وانقطاع إمداد الدم إليها، وهو مايؤدي إلى تلف الأعضاء بشكل لا رجعة فيه والوفاة.

وأشار الباحثون إلى أنه من غير المرجح أن تكون المكونات الموجودة في اللقاحات نفسها هي المسؤولة عن الحالة التي تعاني منها السيدة لورينز.

وقال الدكتور ستيوارت فيشر، وهو طبيب متخصص في الطب الباطني في نيويورك، لصحيفة ديلي ميل: "أعتقد أن إعطاء ثلاثة لقاحات - حتى لو كان لقاحًا واحدًا - أمر محفوف بالمخاطر بعض الشيء".

ومن غير الواضح على وجه التحديد سبب رغبة المستشفى في إعطائها اللقاحات على الفور وفي نفس الوقت، وقال الدكتور راج داسجوبتا: "في حين أنه من الآمن عادةً لمعظم الناس الحصول على هذه اللقاحات معًا، إلا أنه في حالتها، ربما كانت الاستجابة المناعية أكثر من اللازم وتؤدي إلى مضاعفات".

إن العديد من هذه اللقاحات، مثل لقاح التهاب السحايا، مطلوبة في المدارس الأمريكية، في حين يوصى بإعطائها كل 10 سنوات، مثل لقاح الكزاز، وبعد الإصابة بجرح قطعي.

ومع ذلك، لا يوصى بلقاح الالتهاب الرئوي إلا للأطفال الصغار وكبار السن وأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة، لأن هذه الفئات أكثر عرضة للإصابة بالمرض.