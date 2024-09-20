نجاح عملية فصل توأم ملتصق من الرأس بعد 14 ساعة

نجح جراحون من المملكة المتحدة في إجراء عملية ناجحة لفصل توأم ملتصق يبلغ عمرهما عامًا واحدًا كانا ملتصقين من الرأس.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تتعافى الطفلتان منال وميرها، من باكستان في المستشفى التركي حيث تلقيا العلاج.

أُجريت العملية الجراحية التي استغرقت 14 ساعة في مستشفى مدينة بيلكنت بأنقرة في 19 يوليو على يد البروفيسور نور العواس الجيلاني، جراح أعصاب الأطفال المقيم في مستشفى جريت أورموند ستريت في لندن.

شارك في العملية الجراحية المضنية فريق محلي من الأطباء، وجرى الانتهاء منها على مرحلتين جراحيتين على مدى ثلاثة أشهر.

وكانت العملية محفوفة بالمخاطر نظرًا لأن التوأم ملتصقان - في مقدمة الرأس - مما يعني أنهما يشتركان في الأوعية الدموية الحيوية وأنسجة المخ، وقال البروفيسور جيلاني لقناة سكاي نيوز: "إنهم يتعافون بشكل ممتاز".

وطمأن الطبيب الجميع على صحة الطفلتين، مؤكدًا: "حالة الطفلتين تتحسن سريعًا ويمكن السماح لهما بالعودة إلى باكستان في غضون أسابيع قليلة".

واستعان الفريق الجراحي الكبير بنوع خاص من الواقع الافتراضي للمساعدة في التحضير للعملية الجراحية المعقدة للغاية.

وتدرب الجراحون على حركاتهم باستخدام ما يسمى بتقنية الواقع المختلط (MR)، والتي تنطوي على الجمع بين الصور ثلاثية الأبعاد، مثل المسوحات الطبية، مع العالم المادي.

وبالإضافة إلى السماح للأطباء بممارسة الجراحة، ساعد جهاز الرنين المغناطيسي أيضًا البروفيسور جيلاني وفريقه في تدريب الأطباء في مستشفى أنقرة في تركيا على ما يمكن توقعه.

وفي عام 2022، استطاع البروفيسور جيلاني وفريقه فصل التوأم البرازيلي برناردو وآرثر ليما البالغين من العمر 3 سنوات خلال عملية جراحية استغرقت 27 ساعة.

وقال الدكتور جيلاني إنه كان "مرهقًا للغاية" بعد العملية الجراحية، حيث لم يأخذ سوى أربع فترات راحة لمدة 15 دقيقة لتناول الطعام والماء، لكنه عبر عن سعادته بتماثل التوأم للشفاء مؤكدًا: " كان من الرائع أن أتمكن من مساعدتهما في هذه الرحلة".

وأضاف أنه كما هو الحال مع جميع التوائم السيامية بعد الانفصال، فإن ضغط الدم ومعدلات ضربات القلب لدى الصبيين كانت "مرتفعة للغاية" - حتى تم لم شملهما بعد أربعة أيام وتلامس أيديهما.

ويحظى عمل الدكتور جيلاني بدعم من مؤسسته الخيرية Gemini Untwined، التي تجمع الأموال للإخوة المولودين ملتصقين عند الرأس.

وبحسب أرقام جيميني، فإن واحدة من كل 60 ألف ولادة تنتهي بتوأم ملتصق، و5% فقط من هؤلاء هم ما يعرف بالأطفال الملتصقين بالرأس، ويولد حوالي 40 بالمائة من التوائم الملتصقة عند الرأس ميتين أو يموتون أثناء الولادة.