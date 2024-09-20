صحة الشرقية تستجيب لمريضة تشكو من السمنة المفرطة وداء الفيل

في لفتة إنسانية، استجاب الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لمناشدة سيدة مريضة، تبلغ من العمر 60 عاماً تشكو من السمنة المفرطة وداء الفيل وصعوبة بالغة في الحركة، وتقيم بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية.

وكلف وكيل الوزارة، مدير عام إدارة الطب العلاجي بالمديرية، بالتحرك الفوري والتنسيق لتقييم الحالة الصحية للمريضة، من خلال الأطباء المختصين.

وأشار جميعة، إلى قيام مدير عام الطب العلاجي بالتنسيق مع إدارة المستشفيات بالتحرك الفوري وتشكيل لجنة طبية مكون من عضو إدارة المستشفيات، ومدير الإدارة الصحية بأبوكبير، ومديرة مستشفى أبوكبير المركزي، ورئيس قسم الجلدية بالمستشفى، ورئيس قسم المتوطنة بالإدارة، والتوجه لمقر سكن الحالة، لمناظرة المريضة وتوقيع الكشف الطبي عليها، وإجراء الفحوصات اللازمة، والتي أفادت بإصابة المريضة بمرض الفيلاريا المزمن وتلقيها لعدد خمس جرعات من العلاج سابقاً، بالإضافة إلى إصابتها بإلتهاب الجلد الخلوي وتقرحات الفراش، والذي يحتاج للعلاج التحفظي حسب تقييم الأطباء.

وأضاف أن إدارة مستشفى أبو كبير المركزي قامت بصرف العلاج الدوائي اللازم، وإنهاء الإجراءات اللازمة لصرف العلاج شهريا، وإرسالة لمقر سكن المريضة، بخلاف متابعة الحالة واستكمال علاج الفيلاريا من خلال الإدارة الصحية.

ووجه الدكتور هاني جميعة وجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاج اللازم للمريضة، لحين تحسن وإستقرار الحالة الصحية لها، مقدماً الشكر والتقدير لمدير عام الطب العلاجي، ولإدارة المستشفيات، ومديري الإدارة الصحية والمستشفى، والفريق الطبي المشارك على الجهود المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.