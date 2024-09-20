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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أول صورة لدرع الدوري الجديد قبل تسليمه للأهلي

الدوري االمصري
الدوري االمصري

نشرت رابطة الأندية المصرية المحترفة صورة لدرع الدوري المصري في شكله الجديد، قبل وصوله إلى مقر اتحاد الكرة، استعداداً لتسليمه للنادي الأهلي.

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وكتب الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصرية المحترفة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فسبوك”: "تاريخ جديد للدوري المصري يُكتب من قلب القاهرة".

ومن المقرر أن يجري تسليم الدرع بعد انتهاء المباراة، حيث توج الأهلي بلقب الدوري للمرة الـ44 في تاريخه الموسم الماضي. وسيشهد اللقاء حضورًا جماهيريًا كبيرًا، احتفالًا بهذا الإنجاز المحلي الكبير.

وتنطلق المباراة بين الأهلي وجورماهيا في تمام الساعة السابعة مساءً، وسط تطلعات جماهير القلعة الحمراء لتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة التالية من البطولة الإفريقية.

وقد أكدت شبكة "أون تايم سبورتس" أنها ستقوم بنقل المباراة بشكل حصري، ضمن تغطيتها لمباريات دوري أبطال إفريقيا، مما يتيح للجماهير متابعة الفريق الأحمر وهو يتسلم درع الدوري عقب اللقاء.

 

الأهلي أمام اختبار إفريقي

يخوض الأهلي المباراة أمام جورماهيا وهو في موقع جيد للتأهل بعد نتيجة الذهاب، ويأمل في تحقيق أداء قوي يؤكد تفوقه في البطولات القارية والمحلية على حد سواء.

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