8 آلاف مواطن بقرية "هوُّ" شمال قنا يستفيدون بمبادرة "بناء الإنسان"

نظمت 10 جهات شريكة بالمبادرة الرئاسية.. بداية جديد لبناء الإنسان، اليوم الجمعة، مجموعة الأنشطة والقوافل استفاد منها 8 آلاف مواطن ومواطنة بقرية هوُّ شمال قنا.

وتابع الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، اليوم الجمعة، تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الانسان»، بنطاق المحافظة.

وقامت الجهات الشريكة، بتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات بقرية "هوُ" التابعة لمركز نجع حمادى، استفادة منها 8 ألاف مواطن ، بمشاركة مديريات الأوقاف والثقافه والشباب والرياضة والصحه والسكان، والتموين، والطب البيطرى، والقوى العامله، وجهاز تنميه المشروعات الوطنية بالقوات المسلحه، وجهاز تنميه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفرع المجلس القومى للمرأة بقنا.

من خلال عقد ندوات ثقافية ودينيه، وورش للفنون التشكيلية عن الطباعة في الحضارة الفرعونية، فضلا عن قافله طبية مجانية، و تجهيز سيارات تابعة لمديرية التموين، وجهاز تنمية المشروعات الوطنية بالقوات المسلحه لبيع المواد الغذائية، والمجمدات بأسعار مخفضة للمواطنين و فحص عدد 25 بطاقة تموينية متوقفه.

كما تم تنظيم قافلة بيطرية توعويه وعلاجية مجانية، و تعريف الشباب بأهمية إقامة المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل حقيقة، فضلا عن الخدمات التى يقدمها مكتب العمل، وفحص 80 طلب تكافل وكرامة تقدم بها المواطنين، و تم الرد على استفسارات المواطنين حول تكافل وكرامة وغيرها من الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى، كما تم فتح قاعات تدريب الحاسب الالى، وألعاب الاطفال بمركز الشباب بالمجان.

وحضر المحافظ، قبل أيام، حفل إطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " بمحافظة قنا، وذلك بالتزامن مع انطلاق المبادرة من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حيث شهد الحفل اصطفاف المعدات والسيارات الخدمية وسيارات مبادرات وزارة الصحة والجهات المشاركة في المبادرة،

أهداف المبادرة:

وثمن المحافظ، دور المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتا انها تستكمل مع المبادرات الأخرى التي تهتم بالمواطن المصرى مثل مبادرة "حياة كريمة".

وترتكز مبادرة بداية على التنمية البشرية والاستهداف الجغرافي لتحسين خصائص السكان والارتقاء بجودة الحياه للمواطنين من خلال تكامل جوانب التنمية البشرية المتمثلة فى "التعليم - والصحة - الضمان والحماية الاجتماعية -خلق فرص العمل - والتمكين الاقتصادي"، حيث تكمن اهميتها في التوجه نحو اللامركزية.

واكد على تسخير كافة إمكانيات المحافظة من أجل تنفيذ جميع الأنشطة والبرامج والفعاليات المتنوعة التي ستشهدها المبادرة، لتحقيق أهدافها .

الجدير بالذكر أن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان " تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، بهدف الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف أقاليم الجمهورية، وعلى رأسها وزارات التربية والتعليم، والصحة، والأوقاف، والثقافة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، وغيرها، لتحقيق مستهدفات المبادرة.