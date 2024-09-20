قبل انطلاق العام الدراسى الجديد.. شواطئ الإسكندرية خالية من المصطافين

تشهد شواطئ الإسكندرية اليوم الجمعة، نسب إشغال ضعيفة بشواطئ القطاعين الشرقي والغربي رغم استمرار ارتفاع درجات الحرارة، وذلك في آخر أيام الموسم الصيفي قبل انطلاق العام الدراسي الجديد غدا السبت. مع استقرار في حالة البحر، مع توقعات بانكسار الموجة الحارة غدا السبت و طوال الإسبوع القادم . وشهدت حالة البحر استقرارا ملحوظا،و أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الراية الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي، وشواطئ القطاع الغربي والعجمى.

وكانت قد شهدت عروس البحر المتوسط اليوم انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بعد ارتفاع كبير شهدته الأمس، حيث تسود أجواء صيفية شديدة الحرارة، مع نسب الرطوبة المرتفعة، والتي زادت من الشعور بحرارة الأجواء.

وفقا لبيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، انخفضت درجات الحرارة على محافظة الإسكندرية اليوم بمقدار 3 درجات، لتسجل العظمى منها 32 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة، والمحسوسة 35 درجةـ مع رياح بلغت سرعتها 26 كم/الساعة.ويسود اليوم الجمعة، طقس شديد الحرارة على محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، مع نشاط ملحوظ للرياح وارتفاع كبير في نسب الرطوبة التي بلغت 90%، ما زاد من شعور المواطنين بحرارة الطقس إلى حد كبير.

ووصفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حالة البحر، بأنه في أجمل صورة، مطالبة المواطنين باستغلال حالة الهدوء والحرارة المعتدلة في الاستجمام على البحر.

كانت قد اعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية ، أن شواطئ الإسكندرية سجلت نسبة اشغال متوسطة فى الجمعة الأخيرة قبل المدارس، تتراوح من 20 إلى 30% بالشواطئ الشرقية، فيما جاءت نسبة الأشغال على الشواطئ الغربية 10%.