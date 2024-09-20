أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى شخصيات قيادية بارزة مثل شارل ديغول، مشيرةً إلى وجود سياسيين متعلمين لكنهم لا يحصلون على الفرصة للظهور.

في تصريحها الصحفي يوم الجمعة، أكدت زاخاروفا أنه "لم يعد هناك قادة على مستوى ديغول في الاتحاد الأوروبي، ولا أرى ظروفًا تسمح بظهور شخصيات بهذا الحجم". واعتبرت أن الظروف الملائمة لتطور مثل هؤلاء القادة تشمل فهم المصالح الوطنية واستعدادهم لتحقيقها.

وأضافت زاخاروفا أن المصالح الوطنية تتعلق بصوت الشعب وتاريخه وثقافته، مشيرةً إلى أن هذه العناصر قد تضررت بسبب الهيمنة الأنغلوساكسونية والناتو. ومع ذلك، أكدت أن هناك سياسيين في دول الاتحاد الأوروبي يكرسون أنفسهم لمصالح بلدانهم، إلا أنهم لا يُمنحون الفرصة للظهور في الساحة السياسية.

سفير روسيا في أستراليا يرد على اتهامات التجسس ضد مواطنين روسيين

علق السفير الروسي في كانبيرا، أليكسي بافلوفسكي، على قضية "التجسس" المتزايدة في أستراليا ضد اثنين من الروس، مؤكدًا أن روسيا تدرك تمامًا الدوافع السياسية وراء هذه الاتهامات.

وأوضح السفير أن اعتقال عائلة كوروليوف يمثل جزءًا من "هوس معاداة روسيا" السائد في أستراليا، مشيرًا إلى أن السياسيين ووسائل الإعلام هناك يسعون جاهدين لتشكيل صورة سلبية عن روسيا. واعتبر أن الضجة الإعلامية التي رافقت الاعتقال كانت مدروسة بعناية، حيث نظمت مؤتمرات صحفية وحدثت تغطية واسعة زعمت حدوث "اجتياح من قبل الجواسيس الروس".

وأكد بافلوفسكي أن الدبلوماسيين الروس يعملون جاهدين لتقديم الدعم القنصلي للزوجين كيرا وإيغور كوروليوف، اللذين خضعا لاستجوابات مطولة بعد اعتقالهما، رغم إنكارهما التهم الموجهة إليهما. واتهم السفير السلطات الأسترالية بانتهاك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، لعدم سماحها لإيغور كوروليوف بالاتصال بالقنصلية الروسية لمدة شهرين تقريبًا.

في 12 يوليو، اعتقلت الشرطة الأسترالية الزوجين بتهمة التجسس لصالح روسيا، حيث اتهمت الزوجة، التي عملت كأخصائية في تكنولوجيا المعلومات في القوات المسلحة الأسترالية، بنقل معلومات سرية إلى الجانب الروسي، بينما يزعم أن الزوج ساعدها في ذلك، دون تقديم أدلة ملموسة على أي نقل فعلي للمعلومات.