ساندرا نشأت: مشاريع الشباب أهم ما يميز مهرجان الغردقة

نظم مهرجان الغردقة لسينما الشباب ندوة، اليوم الجمعة، ضمن فعاليات تكريم المخرجة ساندرا نشأت في الدورة الثانية، والتي تستمر حتى 24 سبتمبر الجاري.



وحرص على حضور الندوة السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان والكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان، ومن ضيوف المهرجان الفنان صبري فواز، والمخرجين هاني لاشين وعمر عبد العزيز وامير رمسيس، والمنتجين محمد العدل ودكتور عاطف عبد اللطيف، والإعلامية بوسي شلبي، وجمهور المهرجان من المهتمين بالسينما.



وفي الندوة التي أدارها الفنان احمد وفيق أشادت المخرجة ساندرا نشأت، بغالبية الأفلام المشاركة في مهرجان الغردقة لسينما الشباب، وقالت: "أحلى حاجة في هذا المهرجان مشاريع الافلام.

وتحدثت ساندرا عن بدايتها في عالم الفن، وقالت في أيام مدرسة الراهبات كنت أحب التمثيل وتوزيع الأدوار على الزملاء، وتقديم أعمال تشاهدها الناس تعجبهم، ولما كبرت عرفت إن هذا دور الإخراج، ومن هنا قررت دخول معهد السينما.



وتابعت:" لازم أشتغل وبحب شغلي، وعملت العام الماضي 40 فيلم قصير لأبلكيشن مدرستنا، اخاطب بها الأطفال والأهل واوصل من خلالها الرسالة، وأى فنان بيحب عمله، وعنده شغف وعشق لعمله ثق تماماً انه هيعمل عمل قوي"، مشيرة إلى أن المخرج سبب نجاح أو فشل أى فنان وأى عمل.



ورداً على سؤال عن عدم تواجدها الفترة القليلة الماضية، قالت: "خايفة"، المشاهد والمتلقي مستني مني الأفضل و ينتظر مني عمل مختلف وجديد.



وأشارت لفيلم "مبروك وبلبل" والنجاح الذي تحقق لأنها كانت تريد توصيل رسالة أخرى.

وتحدثت عن فيلم "دعاء الكروان" كمثل لعمل مازال ناجحا ومتألقا ويشاهده الجميع حتى الآن، وقالت انه عمل لن يتكرر.

واوضحت أن هناك 10 سنوات ضاعت في ثورة وكورونا وحروب وغيرها، والشاب الان مظلوم لانه لم يشاهد غير أفلام الهلث التي تعرض بدور السينما والتي تأتي من هنا وهناك.

وعلقت قائلة: "لو مطورناش افلامنا مش هنعرف نتغير ونعمل شغل خاص بينا، وخلينا خلاص ورا الأفلام الأمريكية وغيرها".

وتطرق الحديث لبداية علاقتها بعالم الفن، وقالت كان نفسي أمثل ولكن أهلي رفضوا، وبعد مباحثات دخلت كلية الأداب قسم الفرنساوي، والتحقت بمعهد السينما- من ورا والدي- والذي وافق فيما بعد على أن أعمل بالإخراج وكان دائماً يضرب مثلاً بالمخرج العالمي هتشكوك، ومع الوقت حبيت الإخراج ودوري كمخرجةو في ان أنسق وأرتب الأدوار، و"ابقى بره حيرة الفنانين في اختيارات المخرجين، وغيرها".



مهرجان الغردقة لسينما الشباب تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو وفندق صن رايز جاردن بيتش وتعقد دورته الثانية في الفترة من 19 وحتي 24 سبتمبر 2024 ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولي لمخرجيها ومؤلفيها أو الأعمال التي تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ علي البيئة والمناخ .