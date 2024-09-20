المركز الأفريقى لخدمات صحة المراة يختتم مبادرة "رحلة للبنات فقط " بالاسكندرية

اختتم المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة، برئاسة الدكتورة ميرفت السيد، فعاليات مبادرة «رحلة للبنات فقط»، والتي أطلقتها احدى المؤسسات للتنمية المستدامة برئاسة سوزان جعفر، بالتعاون مع المركز، واستمرت على مدار شهر كامل، بهدف خلق جيل واعٍ من الفتيات لمواجهة تحديات الحياة .

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، إن مبادرة «رحلة للبنات فقط»، خطوة مهمة نحو بناء جيل واعٍ من الفتيات، مدرك تحديات مرحلة النمو ومجهز بالأدوات اللازمة للتعامل معها، مشيدةً بالتفاعل الإيجابي من الفتيات وحرصهم على الاستفادة من المعلومات المقدمة، مشيرًا إلى أنها تأمل في أن يتم مواصلة دعم هذه الفئة العمرية بمزيد من المبادرات والأنشطة الهادفة.

من جانبها أشارت سوزان جعفر، إلى ‎أن طاقة الأمل التي نراها في عيون الفتيات المشاركات في المبادرة، وعيون عضوات وسيدات مؤسسة سيدتي للتنمية المستدامة، تعكس روح النجاح والثقة التي نستلهمها من قوة وعزيمة فريق العمل من قبل عضوات وسيدات لجنة الصحة والبيئة.

وأكدت على أن دعم الفتيات وإلهامهن يدفعنا لمواصلة العمل بجد، والمساهمة في إخراج الفتيات من مرحلة الظلام إلى النور، ومن الطفولة إلى مرحلة البلوغ، حيث يصبح لهن دور فعّال في المجتمع بصحة جيدة نفسيا وجسديا، مضيفة أن ‎روح النجاح التي تضيء عيون الأطفال والفتيات في هذه المبادرة هي شهادة على التأثير الإيجابي والنجاح الباهر الذي حققناه حتى الآن.

وتابعت: «إن رؤيتنا لمستقبل مشرق ومليء بالإمكانيات تدفعنا للاستمرار في هذا الطريق، لنقدم للفتيات كل الدعم الذي يحتجن إليه للنمو والتطور ليصبحن نساءً قويات وواثقات، قادرات على بناء مستقبل أفضل، وأشكر كل من ساهم وشارك بهذا العمل الرائع وبداية نجاح جديده من نجاحات المؤسسة».

وفي الختام، قدمت وفاء جعفر، المنسق العام للمبادرة، عرضًا تقديميًا شاملًا عن أهداف المبادرة، وأنشطتها، والتحديات التي واجهتها، وكيف تم التغلب عليها وطرح نماذج مؤثرة بالمبادرة، كما تم عرض فيديو قصير يلخص أحداث المبادرة والإنجازات التي تحققت خلال فترة العمل، مما أثار إعجاب الحضور وأبرز الجهود المبذولة من جميع الأطراف.

وفي الختام، قدمت وفاء جعفر، المنسق العام للمبادرة، عرضًا تقديميًا شاملًا عن أهداف المبادرة، وأنشطتها، والتحديات التي واجهتها، وكيف تم التغلب عليها وطرح نماذج مؤثرة بالمبادرة، كما تم عرض فيديو قصير يلخص أحداث المبادرة والإنجازات التي تحققت خلال فترة العمل، مما أثار إعجاب الحضور وأبرز الجهود المبذولة من جميع الأطراف.