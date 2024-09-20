جروبون تغادر إيطاليا: خسائر فادحة و140 مليون يورو كديون ضريبية

أعلنت شركة جروبون، العملاق الأمريكي في مجال العروض والتخفيضات، عن نيتها مغادرة السوق الإيطالية، مما يهدد بفقدان 33 وظيفة.

تأتي هذه الخطوة بعد مواجهة قضائية مع وكالة الإيرادات الإيطالية بشأن مخالفات ضريبية محتملة، والتي تُقدر تكلفتها بنحو 140 مليون يورو.

علما بأن الحدث الذي أدى إلى تفاقم الأمور في المكتب الرئيسي لشركة جروبون في شيكاغو كان في يوليو الماضي، عندما تلقت الشركة إشعارًا من وكالة الإيرادات الإيطالية يتضمن مطالبة بمبلغ يُقدر بحوالي 28 مليون يورو (31.5 مليون دولار).

ومع إضافة مبلغ 110 مليون يورو آخر كان قد تم إخطار الشركة به مسبقًا، يصل إجمالي المبلغ المطلوب إلى نحو 140 مليون يورو، مما دفع الشركة إلى اتخاذ قرارها بالخروج من السوق الإيطالية.



الجدير بالذكر أن جروبون كانت قد اكتسبت شهرة واسعة في إيطاليا من خلال تقديم "الكوبونات" والعروض الجذابة، حيث تتيح للمستخدمين الحصول على خدمات وسلع بأسعار مخفضة.

ومع ذلك، واجهت الشركة تحديات قانونية في الماضي، حيث انتقدتها هيئة المنافسة الإيطالية بسبب العروض المبالغ فيها التي كانت تقدمها.



علماً بأن جروبون قد أوقفت مبيعاتها في إيطاليا منذ أبريل الماضي، فإن مغادرتها السوق ستؤدي إلى فقدان العديد من العملاء الإيطاليين لهذه الخدمة، التي كانت توفر خيارات متنوعة من المطاعم والدورات التدريبية والخدمات الأخرى. وبذلك، تُسجل جروبون نهاية فصل مهم في تاريخها الإيطالي، مما يُلقي بظلاله على مستقبل الموظفين والعملاء على حد سواء.