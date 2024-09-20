قوافل " مبادرة بداية " تتجول غرب الإسكندرية

اطلقت مديرية الصحة بالإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، قافلة طبية بوحدة النهضة بادارة برج العرب الطبية بالاسكندرية ذلك فى اطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الانسان " التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،

أن المبادرة الرئاسية 'بداية' تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية وبناء الإنسان المصري في كافة المجالات، وذلك عبر تحسين جودة الحياة وزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين، بما يسهم في تمكين المجتمع من مواجهة التحديات.

وقالت الدكتورة غادة ندا،وكيل وزارة الصحة فى الاسكندرية، إن القافلة تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، ومبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة لمنطقة النهضة والتي تبعد 15 كم عن أقرب مستشفى، مستشفى برج العرب المركزي.

وأوضحت أن القافلة ضمت 7 تخصصات ( باطنة - اطفال - نساء - تنظيم أسرة - جراحة - جلدية -عظام )، وشارك فيها 40 عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت الى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 512 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 3 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأضافت أنه تم خلال القافلة إجراء 193 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و170 تحليلاً بمعمل الطفيليات علاوة على فحص و159 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لـ 307 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

وتتضمن فعاليات المبادرة تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة لتعزيز الوعي الصحي للمواطنين تستهدف مختلف الفئات العمرية، وهو ما يعزز بدوره مفهوم الرعاية الصحية الشاملة كجزء أساسي من نمط الحياة الصحي والمتوازن، بما يسهم في الوقاية من الأمراض وتحسين جودة الحياة.

وتشمل الفعاليات أيضًا فحوصات طبية مجانية للمواطنين مثل قياس ضغط الدم ومستوى السكر في الدم، وذلك ضمن إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، بهدف الكشف المبكر عن الأمراض والحد من مضاعفتها وتحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.