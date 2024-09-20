اللاميه يعكس سحر قوام ديانا حداد

شاركت النجمة ديانا حداد متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

ديانا حداد تطل باللاميه الأسود

وبدت ديانا حداد بإطلالة صيفية جذابة، مستعرضة قوامها الرشيق، حيث ارتدت فستانا مجسما قصيرا، بأكمام طويلة، صمم من قماش اللاميه الأسود، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على ألوان النود مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

ديانا حداد

ديانا حداد ولدت 1 أكتوبر 1976 في بصاليم، جنوب لبنان، مغنية لبنانية تحمل أيضًا الجنسية الإماراتية ومقيمة في الإمارات العربية المتحدة، وواحدة من أشهر مطربي موسيقى البوب في العالم العربي ولازالت كذلك منذ منتصف التسعينيات وحتى اليوم. كان ألبومها الأول ساكن (1996) أحد أكثر الألبومات مبيعًا للعام إذ حصل على شهادة البلاتينيوم من قبل شركة الخيول للتسجيلات، وقد قدمت حداد الألبوم بأسلوبها الموسيقي البدوي للجمهور.

بدأت شهرتها الحقيقية في أواخر عام 1997 عندما أصدرت ألبومها الثالث (أمانيه) مصحوبًا بأغنية منفردة تحمل نفس العنوان. خلال هذا الوقت، شكلت ديانا حداد فريقًا ناجحًا مع زوجها الإماراتي السابق سهيل العبدول الذي أخرج جميع مقاطع الفيديو الموسيقية الخاصة بها حتى عام 2005 عندما قررت العمل مع مخرجين جدد. كما بدأت ديانا في الأداء بلهجات أخرى غير اللبنانية والبدوية في ألبومها الرابع يامايا (1998) والذي تضمن أغانٍ باللهجات الخليجية والعراقية والمصرية. شهدت مسيرتها الفنية تقلبات عديدة، لكنها تمكنت عمومًا من إنتاج أغنيات فردية لا تُنسى. من أشهر أغانيها: (ساكن)، (أمانيه)، (ماني ماني)، (ماس ولولي)، (يا عيبو)، و (لا فييستا)، (إلى هنا).

النشأة

ولدت ديانا في قرية صغيرة في جنوب لبنان اسمها بصاليم، والدتها منى مسلمة ووالدها جوزيف مسيحي ماروني من قرية مغدوشة، التي غنت عنها أغنية بعنوان «مغدوشة» في ألبومها «جرح الحبيب» الذي طرح في 2000. ديانا هي المولودة الثالثة في عائلتها ما بين خمسة إخوة: لوليتا، داني، فادي، سمير. تركت ديانا وطنها بعد اندلاع الحرب لتترعرع في بلدها الثاني الكويت الذي ترعرعت فيه ودرست هناك مراحل عمرها في مدرسة الفحيحيل الوطنية. وقد لقبها أهلها باسم "حَسن صبي" أي مشاكسة باللهجة اللبنانية من الطريف أنها كانت تحب الشوكولا في صغرها وكانت تشاكس أهلها بسبب كثرة أكلها. ظهرت الموهبة الفنية لدى ديانا حداد في عمر مبكر (ثمان سنوات) حيث كانت في ذلك الوقت تغني بالحفلات الوطنية عام 1988 وذلك مع بداية حرب الخليج الثانية والتي تسببت في عودة ديانا وعائلتها إلى لبنان بعد قضائها أربعة عشر عاماً من عمرها بالكويت، وكانت قد درست هناك برمجة الحاسوب.

