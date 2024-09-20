وزير البترول يبحث مع مسؤولي إيني الإيطالية طرق تسريع الإنتاج وتطوير الحقول

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بشركة إيني الإيطالية، وذلك على هامش مؤتمر جازتك العالمي للطاقة في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.

تطوير الحقول:

بحث الجانبان سبل الإسراع بتنفيذ خطط التنمية والإنتاج من حقول واكتشافات الغاز والزيت الخام لتأمين الاحتياجات المحلية، كما بحثا خلاله تطوير حقول الشركة الإيطالية بمنطقة شرق البحر المتوسط بما في ذلك آخر مستجدات ربط حقل كرونوس في قبرص للغاز الطبيعي بالتسهيلات المصرية علي ساحل البحر المتوسط وإعادة نقل الغاز بعد ذلك إلى الأسواق الخارجية، وهو ما يعزز من دور مصر كمركز إقليمي لنقل وتجارة الطاقة.

كما تطرق اللقاء إلى التعاون والشراكة الجارية بين الجانبين في مصنع إسالة الغاز الطبيعي بدمياط والتي يتم تشغيلها من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) وشركة إيني.

أشار المهندس كريم بدوي خلال اللقاء إلى أهمية الاستفادة في مجال الإنتاج من حزمة الحوافز الجديدة التي اطلقتها الوزارة لتشجيع زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن هذه الحوافز تتضمن آليات جديدة يرتبط تطبيقها بتحقيق زيادة في الإنتاج عن المعدلات الحالية.

كما أكد الوزير أهمية دعم التعاون مع شركة إيني الايطالية في مشروعات كفاءة استخدام الطاقة والاستفادة من موارد الطاقة المتجددة وخفض الكربون من مواقع البترول والغاز.

ومن جانبه أكد جويدو بروسكو، الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بشركة إيني، أهمية الجهود المستمرة لدعم التعاون في مجال الطاقة مع مصر، وتعزيز الروابط القوية التي تجمع الجانبين في هذا القطاع الحيوي.

حضر اللقاء المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والدكتور محمد رضوان، مدير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.