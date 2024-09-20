الشباب والرياضة تطلق ورشة عمل بعنوان " إنترنت الأشياء - INTERNET OF THINGS

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب ورشة عمل بعنوان “ إنترنت الأشياء - INTERNET OF THINGS، من خلال مبادرة "طور وغير "، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت و كير مصر.

وتهدف الورشة إلى تعريف الشباب بمفهوم الإنترنت واستخداماته اليومية، والتعرف على الأجهزة المتصلة به والوسائل التكنولوجية التي تيسر الإتصال بين الأجهزة والسحابة، وكذلك بين الأجهزة نفسها.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تسعى دائما إلى تعريف الشباب بكل ما هو جديد في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال مبادرة "طور وغير "، وخاصةً أجهزة إنترنت الأشياء ستلعب دوراً مهماً في التقدم التكنولوجي في الوظائف المستقبلية للشباب، مما يفتح لهم فرص جديدة في الالتحاق بسوق العمل.

والجدير بالذكر أنه خلال فعاليات مبادرة " بداية جديد لبناء الانسان " سوف تجوب مبادرة "طور وغير " مراكز الشباب بالمحافظات بأكثر من 250 ندوة وورشة عمل عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.