حكم التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين وطلب المدد منهم (شاهد)

كشف الشيخ أحمد الفرماوي، أحد علماء الأزهر الشريف، حكم التوسل بالأنبياء وأولياء الله الصالحين وطلب المدد والعون منهم في بعض الأمور.

الأولياء الصالحين

وأضاف “الفرماوي” خلال لقائه مع رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: «طلب الشيء والدعاء يكون من الله، ولكن بعض الناس تتجه إلى مقابر بعض الأولياء الصالحين للحصول على التبرك في بعض الأمور، أو لوجود أطعمة يتم توزيعها عليهم في هذه الأماكن، بالإضافة إلى وجود راحة نفسية».

وتابع: «لا يمكن أن نقول أن التوسل بغير الله شرك، لأن الشرك يحتاج إلى نية وما يحدث من قبل بعض الأشخاص من التوسل بغير الله يكون لوجود جهل أو عدم وجود ثقافة دينية لديهم».

تقويم سلوك الإنسان

وأوضح أحد علماء الأزهر الشريف، أن التمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية يساعد على تقويم سلوك الإنسان في كل مناحي الحياة، لافتًا إلى أن المناسبات الدينية التي نحتفل بها طيلة العام بمثابة محطات شحن لقلب المسلم في حياته.