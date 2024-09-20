تدشين مبادرة"100 يوم صحة" بجامعة قناة السويس

تقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، صباح اليوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر، مسيرة حاشدة، لتدشين مبادرة 100 يوم رياضة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية البشرية ، للمساهمة في تحقيق أهداف ورؤى الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وشهد المسيرة من الإتحاد المصري للجامعات ـ الدكتور مصطفى بيومي مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتنمية المستدامة ونائب رئيس الإتحاد الرياضي ، والدكتور أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد المصري للجامعات، والدكتور سامي هاشم عضو مجلس النواب ورئيس لجنة التعليم بالمجلس.

ومن جامعة قناة السويس ـ شارك بالمسيرة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ شريف فاروق أمين عام الجامعة ولفيف من السادة العمداء ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وتفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مجموعة من الأنشطة الرياضية التي تنظمها الاتحاد المصري للجامعات بإجمالي عدد جوائز 200 ألف جنيه تتنافس عليها جميع الجامعات المصرية وذلك من خلال ممارسة الطلاب والطالبات ل100 يوم رياضة سواء بشكل متصل أو متفرق يحصل المركز الأول على 100 ألف جنيه، والثاني على 60 ألف جنيه ، والثالث على 40 ألف جنيه ، كما شاركت NBA AFRICA بتقديم بعض عروض كرة السلة 3*3 على هامش المبادرة.

وشارك بالمسيرة عمداء ووكلاء الكليات، وشارك في التنسيق من جامعة قناة السويس الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية ، والإدارة العامة لرعاية الشباب.