أسباب اكتساب دهون البطن ونصائح للتخلص منها (شاهد)

أكدت الدكتورة ملك البسيوني أخصائي التغذية وباحث سلامة الغذاء، أن دهون البطن تعد من أسوء أنواع الدهون في الجسم، مردفة: «دهون البطن معقدة كونها تترسب حول مجموعة من الأحشاء الداخلية».

دهون البطن

وأضافت ملك البسيوني خلال لقائها مع رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلة: «دهون البطن تسبب مجموعة من المشاكل المختلفة لبعض أجزاء الجسم وتسبب عدة أمراض مزمنة مثل، أمراض القلب، الإصابة بالكبد الدهني، أو ارتفاع بضغط الدم».

وتابعت: «دهون البطن تصنف كونها من أخطر الدهون في الجسم، كما أن هذه الدهون تعيق الإنسان على القيام ببعض المهام في حياته اليومية».

وحذرت من خطورة تناول بعض الأدوية التي قد تساعد على التخلص من دهون البطن في أسبوع أو أسبوعين، مردفة: «الكثير من الحالات اللي بتعمل كدا هيظهر عندهم ترهلات، والبعض منهم بيلجأ لإجراء عمليات جراحية وتجميلية».

الضغط العصبي أو القلق

وواصلت: «من أسباب الرئيسية لظهور الدهون أو الكرش في منطقة البطن بسبب الضغط العصبي أو القلق، بالإضافة إلى الدهون المهدرجة».