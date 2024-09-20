الأسبوع القادم.. قنا تنفذ حملة لتحصين الماشية ضد طاعون المجترات

أعلنت مديرية الطب البيطري بقنا، عن إنطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بداية من الأسبوع المقبل، بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية التي تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية و المال العام.

وقال إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، أن الدولة تبذل جهودا حثيثة نحو الإهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض.

وأضاف يوسف، بأنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية للإعلان عن الحملة وتوعية المواطنين بأهمية التحصين فى حماية الماشية والحفاظ عليها، مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض طاعون المجترات الصغيرة ، ومن ثم الحفاظ على الثروة الحيوانية.

حملات تحصين سابقة:

وفي وقت سابق، قال الدكتور ابراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى بمحافظة قنا ، إنه تم تحصين 37 ألف و 979 رأس ماشية خلال فعاليات الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع التى تم تنفيذها خلال يوليو الماضي

وأضاف " يوسف " أن رؤس الماشية التى تم تحصينها شملت ( 34 ألف و 988 أبقار وجاموس ، وألفان و 991 أغنام وماعز ) بنسبة 32.2 % من إجمالى حصر روؤس الماشية بالمحافظة .

لافتا إلى أن أعمال التحصين من خلال عمل زيارات ميدانية بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف صغار المربيين بالمرض وأعراضه وأهمية التحصين بصورة دورية للحد من الإصابة به وتقليل الخسائر ،وتقديم مايلزم من مساعدة ودعم وتذليل للعقبات لرفع كفاءة ونسب التحصين

وفي وقت سابق أيضا، قال مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، إنه تم تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية ومرض الوادى المتصدع بقنا ، وذلك عقب إنتهاء فعاليات الحملة القومية الثانية لتحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية ومرض الوادى المتصدع والتي بدأت يوم السبت الموافق 13 يوليو، واستمرت حتى يوم الاحد الموافق 28 يوليو.

وأضاف مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، أن الحملة نجحت في تحصين 29 ألف و614 رأس ماشية علي مستوي المحافظة ، بهدف الوصول إلي أكبر عدد من صغار المربيين ، وتحصين رؤوس الماشية التي يمتلكونها لرفع مناعة الحيوانات وزياده انتاجها والنهوض بالثروة الحيوانية بالمحافظة وتوفير المنتجات الغذائية من الاصل الحيواني بصورة صحية وسليمة وزيادة الدخل القومي.

وأشار إلى أن أعمال التحصين مازالت مستمرة حتى تحقيق المستهدف من خلال عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف صغار المربيين بالمرض وأعراضه وأهمية التحصين بصورة دورية للحد من الإصابة به وتقليل الخسائر ،وتقديم مايلزم من مساعدة ودعم وتذليل للعقبات لرفع كفاءة ونسب التحصين.