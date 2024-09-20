بالإنفوجراف والفيديو.. ننشر حصاد الزراعة في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ٢١٣ حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ١٣ وحتى ١٩ سبتمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.



وسلط الإنفوجراف الضوء على عدد من اللقاءات التي عقدها علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث استقبل السفير الإيطالي بالقاهرة "ميكيلي كوراني"، والوفد المرافق له لبحث آفاق التعاون المصري الايطالي في القطاع الزراعي، كما استقبل أيضا الرئيس التنفيذى للشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي(بيتي) "مارك ويلى"، لبحث سبل زيادة استثمارات الشركة في مصر ودعم صغار المربين.



وشملت لقاءات وزير الزراعة أيضا خلال هذا الاسبوع، استقبال "أوكا هيروشي" سفير اليابان بالقاهرة، ووفد الجايكا اليابانية، حيث بحثا التعاون في مجال تكنولوجيات الزراعة الحديثة وتنمية المصايد والزراعة الآلية، كما التقى الوزير و"جاريث بايلي" سفير المملكة المتحدة البريطانية في القاهرة والوفد المرافق له وبحث معه تعزيز التعاون بين البلدين في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة وخصوبة التربة والأمن الغذائى المستدام.

وعقد "فاروق"، اجتماعا مع البعثة الإشرافية للصندوق الدولى للتنمية الزراعية، برئاسة الدكتور محمد عبدالقادر، المدير القطري لشعبة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، لبحث جهود المشروعات المشتركة، لتنمية البيئات الصحراوية في مطروح، كما افتتح وزير الزراعة، ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وعدد من قيادات الوزراء معرض ومؤتمر "صحارى 2024" الزراعي الدولي في دورته السادسة والثلاثين، كما عقدا علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عدة اجتماعات مع بعض منتجى بيض المائدة لبحث استقرار الأسواق وتوفيره بأسعار مخفضة للمواطنين.



وبعث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برقية تهنئة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

كما أعلن الوزير فتح السوق الكوستاريكي أمام صادرات مصر من البصل الطازج عقب المفاوضات بين الحجر الزراعي في البلدين.

وبحثت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي اي زذ"، نيابة عن الحكومة الألمانية، الاستعدادات الخاصة بإطلاق النسخة الثالثة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية، المقرر اقامته بمحافظة الفيوم نهاية الشهر الجاري، كما عقد الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، اجتماعا تنسيقيا موسعا بحضور الدكتور طارق سالم رئيس قطاع استصلاح الأراضي بالوزارة استعرضا فيه موقف الخدمات الإرشادية الزراعية والمراكز الإرشادية الزراعية فى نطاق الأراضي الجديدة التابعة لقطاع استصلاح الأراضي وسبل تفعيل دورها.



فيما اختتم مركز بحوث الصحراء دورة تدريبية عن المناهج التعليمية في مجال تحلية ومعالجة المياه للسادة معلمي مدارس التعليم الفني في مجال تحلية ومعالجة المياه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، كما اطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ٧ منافذ متنقلة، محملة بالمنتجات والسلع المختلفة من انتاج الجهات التابعة لها، للبيع للعاملين بالعاصمة الادارية الجديدة بأسعار مخفضة.



واختتم المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية الدورة التدريبية فى أسس الاستزراع السمكى برعاية المنظمة العربية للتنمية الزراعية بمقر المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بالعباسة محافظة الشرقية، كما أُصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقريراً بنشاطه خلال النصف الأول من سبتمبر الحالى، حيث تم إصدار 701 ترخيصا لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية.

ونظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية، ورشة العمل الثامنة تحت عنوان: الإدارة التناسلية الحديثة لمرحلة ما بعد الولادة وحتى التلقيح في الابقار الحلاب، بالتعاون مع مبادرة جامعة سيفا، كذلك تم عقد المنتدي الثقافي العلمي الثاني لمركز البحوث الزراعية الذي تنظمه لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف تحت عنوان " دور السياسات الاقتصادية في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية في ظل الازمات العالمية.

وأعلن الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية إعتماد المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) أربعة معامل مركزية تابعة لمعهد بحوث وقاية النباتات لأول مرة طبقأ للمواصفة ISO/IEC 17025:2017، كما شارك الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، في المنتدى الإقليمي العاشر لحفظ الموارد الطبيعية والذي ينظمه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية - المكتب الإقليمي لغرب آسيا بالتعاون مع المركز الوطني للحياة البرية في المملكة العربية السعودية.



فيما استقبل الحجر الزراعي المصري وفدا من ماليزيا وذلك لمراجعة إجراءات الصحة النباتية تمهيدا لنفاذ المانجو المصرية إلى الأسواق الماليزية، كما تم خلال النصف الأول من شهر سبتمبر 2024 تنفيذ نحو ( 1090) نشاط إرشادى متنوع مابين ندوات إرشادية وحلقات نقاشية وزيارات حقلية فى نطاق(182) مركز إرشادى.

وشاركت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، في المؤتمر المصري الدولي الثالث لنخيل البلح والذي تم تنظيمه بمدينة الغردقة، حيث شاركت في إدارة جلسة تحت عنوان "تعظيم القيمة المضافة لنخيل البلح"، كما شارك المعمل بالحضور اونلاين، في فعاليات الدورة ٢٧ للجنة الدستور الغذائى المعنية بفحص الواردات والصادرات الغذائية وأنظمة إصدار الشهادات، في أستراليا، كما شارك أيضا في الجلسة النقاشية للمنتدي السنوي الاول بعنوان "تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانيات التصدير : نصف قرن من تيسيير التجارة" تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهئية العامة للرقابة على الصادرات والوردات، كذلك تم إلقاء كلمة (اونلاين) فى منتدى المرأة لدول البريكس للمرة الأولى، على هامش منتدى المرأة الأوراسية الرابع.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

https://www.facebook.com/share/v/QS9cNDzDE3ooVq57/?mibextid=xfxF2i