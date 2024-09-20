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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

يايسله يستقر على تشكيلة الأهلي لمواجهة ضمك في دوري روشن

ماتياس يايسله
ماتياس يايسله

استقر المدرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها فريقه مواجهة اليوم الجمعة أمام ضمك، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

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طارق حامد على رأس تشكيل ضمك المتوقع أمام أهلي جدة بدوري روشن

موعد مباراة الأهلي وضمك
 


يستضيف فريق الأهلي نظيره ضمك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:50 مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التشكيل المتوقع للأهلي
 


من المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بالتشكيلة التالية:
- حراسة المرمى: إدوارد ميندي  
- خط الدفاع: عبدالله العمار، ميريح ديميرال، روجير إيبانيز، علي مجرشي  
- خط الوسط: فرانك كيسييه، زياد الجهني، روبرتو فيرمينو  
- خط الهجوم: رياض محرز، إيفان توني، فراس البريكان  

ترتيب الأهلي في الدوري

يدخل فريق أهلي جدة هذا اللقاء وهو في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعد أن جمع 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما تعرض لهزيمة واحدة في الجولات الثلاث السابقة.

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