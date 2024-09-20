النائب محمد الصالحي يضع روشتة للحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة

طالب الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والمجموعة الوزارية الاقتصادية بصفة خاصة الاستمرار فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لقطاعى الزراعة والصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتوقف الفورى عن استيراد جميع السلع والمنتجات التى لها مثيل محلى وايضاً وقف استيراد السلع الاستفزازية وتشجيع المنتج المحلي ومضاعفة الصادرات المصرية.



وقال " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم : إنه لا بديل عن اتخاذ خطوات جادة وحقيقية على أرض الواقع للانتقال بالاقتصاد المصرى لمرحلة الإنتاجية والاستغلال الأمثل لكل الموارد المصرية، لتحسين العائد من الأصول المملوكة للدولة والاعتماد على المكون المحلي في كافة مراحل الإنتاج مؤكداً أن الرئيس السيسى حقق نجاحات كبيرة فى أن يجعل مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبيرة بعد ما تم من انجازات ونجاحات كبيرة فى مختلف المشروعات القومية الكبرى التى اطلقها الرئيس السيسى فى جميع أنحاء البلاد بصفة عامة ومشروعات البنية التحتية والأساسية بصفة خاصة.

وكشف الدكتور محمد الصالحى عن أن خطوات الارتقاء بالاقتصاد المصري تتمثل في الاعتماد على المكون المحلي وتدعيم قطاع الأعمال العام والربط بينه وبين القطاع الخاص، مشيرا إلى أنَ مخططات الدولة تشمل الارتقاء بالقوى البشرية لتأهيل القوى البشرية بشكل جيد كي لا تشكل عبئا على الاستثمار .

وطالب الدكتور محمد الصالحى من الحكومة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للجهود الجبارة التى يقوم بها الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية لتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة مشيداً بحرص الفريق كامل الوزير بعقد سلسلة من الاجتماعات المستمرة والمكثفة مع مستثمرى القطاع الصناعى بمختلف المحافظات مع حضور كل محافظ مع مستثمرى محافظته لوضع حلول عاجلة وفورية للمشكلات التى تعترض مسار الاستثمار والتنمية الصناعية الحقيقية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.