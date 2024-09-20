بداية من غدٍ.. مرسى علم تستقبل 152 رحلة طيران دولية

تستقبل مرسى علم، بداية من غدٍ السبت، وحتى الجمعة المقبلة، 152 رحلة طيران دولية، تصل من مطارات 12 دولة أوروبية، ويتم تسهيل إجراءات وصولها لإيفادهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المختلفة في مرسى علم لقضاء إجازتهم.



وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولي الأسبوعية، أن هذه الرحلات من دول عدة بينها بلجيكا، وألمانيا وهولندا والتشيك وسويسرا والنمسا والمجر وبولندا في مؤشر مشجع ومستمر في التدفق استعدادًا للموسم الشتوي في مرسى علم.

ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءًا من وصولهم إلى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ مرسى علم.

وأكد أبو الحجاج العماري، الخبير السياحي، أن التدفق السياحي الأوروبي يزداد إلى المقاصد السياحية المصرية بقوة، وخاصة الغردقة ومرسى علم، موضحًا أن السياحة الألمانية تسجل أعلى معدلات وصول للغردقة، ومرسى علم.

وتقع مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، وترتفع 60 مترًا فوق مستوى سطح البحر، وتُعد من أشهر مدن السياحة الشاطئية فى مصر، وتتميز المدينة بشواطئها الخلابة التى تجذب العديد من السياح من جنسيات مختلفة حول العالم لممارسة سياحة السفارى وسياحة الغوص في أجمل مواقع الغوص.

وتتميز بكونها موطنًا لأشهر وأجمل المحميات الطبيعية، منها محمية وادى الجمال، وهى من أكبر محميات المدينة، وأجمل الأماكن في مرسى علم العامرة بمناظر الطبيعة الخلابة، حيث النباتات والمخلوقات البرية والبحرية النادرة التي تنتشر على مساحة 7 آلاف في واحدة من أكبر محميات المدينة.

الحيوانات البرية:

يُشكل البر من وادي الجمال مساحة 50 كم، ويوجد بها جبل حماطة، حيث الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية كالغزلان والنسور والصقور، وتتكون مدينة مرسى علم من ثلاث قرى رئيسية هى:

قرية أبو الحسن الشاذلي، وتشتهر بمعالمها الدينية، حيث يوجد بها مسجد أبو الحسن الشاذلى، الذى يرتاده آلاف من المواطنين من جميع المحافظات المصرية، ومن خارج مصر أيضًا للاحتفال بمولده الذي يبدأ يوم 1 من شهر ذى الحجة، ويستمر حتى يوم وقفة عرفات 9 من ذى الحجة، قرية أبو غصون، وتشتهر بموقع غوص السفينة الغارقة، حيث تتجمع مئات من الأسماك النادرة.