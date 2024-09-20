دينا ترد على شائعة رفض ابنها لعملها كـ"راقصة"| (صور)

أثارت الراقصة دينا الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ردت على السؤال الأكثر انتشارًا حولها، وهو حقيقة تقبل ابنها عملها كراقصة، وذلك عبر فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر “إنستجرام”، ضمن برنامج جديد لها بعنوان "اسمع مع دينا".

قالت: "بيقولوا، وسؤال حشري جدًا، ابنك إزاي متقبل أن إنتي بترقصي؟ طبعًا هو سؤال خاص جدًا وداخلين جوا العيلة، لكن اللي أقدر أرد عليه إني اتربيت على إني احترم النجاح، لو حد ناجح أبص هو ناجح ليه، وهل هو بيحب شغلته دا اللي يشغلني أكتر من إني انتقد، وأن إحنا ملناش دعوة مين بيعمل إيه إحنا مش دا شغلنا، أمي وأبويا ربوني كده".

وتابعت: "ولما خلفت، أنا وأمي، ربنا يحفظها، ساهمت في تربيته وربته بنفس الطريقة أنه يقدر النجاح، ابني فخور بنجاحي وبيتمنى ينجح زيي، مش بيفكر بطريقة إيه دا ماما بترقص؟ أيوه ماما بترقص لأنها ناجحة هي دي الطريقة الوحيدة اللي ناجحة فيها، وأمي مش جاهلة متعلمة، أمي خلصت شهاداتها وحبت شغلها ونجحت فيه".

وأردفت: "طريقة التربية والتفكير بتغير أسلوب تفكير البني آدم، الشخص لما يفكر صح يفكر في نجاحه وتفوقه وشغله مش يشغل دماغه بمين بيعمل إيه حتى لو كان أمه أو أبوه أو أخته، طالما ناجح المفروض يكون فخور بيهم مش بيكسرهم".

من هي الراقصة دينا؟:

ممثلة وراقصة شرقية مصرية، حصلت على لقب «الراقصة المصرية الأخيرة» من مجلة نيوزويك الأمريكية تحمل شهادة الماجستير في الفلسفة.

ولدت في روما في إيطاليا، احترفت الرقص وعمرها 15 عامًا، حيث كانت في مرحلة الثانوية العامة، وانضمت لفرقة رضا الاستعراضية، تخرجت في كلية الآداب قسم الفلسفة جامعة عين شمس، وحاصلة على درجة الماجستير في الفلسفة، وهي شقيقة المغنية المعتزلة «ريتا»، التي كانت تعمل في مجال الغناء في فترة ثمانينات القرن العشرين، وقررت الأعتزال وارتداء النقاب بعد ذلك.

بدأت شهرتها في تسعينات القرن العشرين وكانت بدايتها في الرقص في المرحلة الثانوية، حافظت على موقعها في المقدمة، رغم زحام الراقصات اللبنانيات والروسيات، وقلة من المصريات في مصر.

صور الراقصة دينا وابنها “علي”: