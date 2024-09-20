ركين سعد تكشف تأثير سفاح الجيزة عليها| سبب تعاونها مع أحمد فهمي

حلت الفنانة ركين سعد ضيفة مساء أمس الخميس مع الإعلامية إنجي علي في برنامج أسرار النجوم، المذاع على نجوم إف إم، وكشفت ركين خلال الحلقة عن العديد من كواليس أعمالها الفنية الأخيرة ولعل أبرزها مسلسل سفاح الجيزة الذي أثر عليها نفسيًا وجسديًا بشكل كبير حسبما صرحت.

وأوضحت ركين أن مشاهد عدة من المسلسل كانت صعبة للغاية عليها من الناحية النفسية قائلة: "المشاهد في مسلسل «سفاح الجيزة» كانت صعبة عليّ نفسيا وعصبيا وجسديا، وفيه واحد من المشاهد انهرت وبكيت وحتى أحمد فهمي والمخرج هادي الباجوري قعدوا يهدوني بعده".

وعن فرصة عملها وتعاونها مع النجم أحمد فهمي تابعت: «سعيدة جدا بالتعاون مع أحمد فهمي الحقيقة خصوصًا أنه قدم حاجة مختلفة عن الأدوار الكوميدية التي قدمها سابقا».

أحدث أعمال ركين سعد الفنية

وعن أحدث أعمالها الفنية، كشفت ركين أنها انتهت أخيرا من تصوير فيلم "موعد مع الماضي"، بالإضافة إلى فيلم أردني بعنوان "بومة" وقالت عنه: "الفيلم بيتكلم عن بومة، بنت بلطجية عايشة في منطقة شعبية في الأردن، والمخرج والكاتب زيد أبو حمدان كتبها من ناحية إنسانية".

وأضافت: "الفيلم احتاج مني وقت طويل في التحضير للصوت واللهجة والمشية، وهي بنت عاملة زي الرجالة شوية، وبتخبي أنوثتها علشان تقدر تعيش في مجتمعها، وهو أصعب دور عملته".