خبير تربوي: مصر طورت عملية هيكلة المناهج لتخفيف المواد

قال حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إن مرحلة التعليم قبل الجامعي يضم حول 25 مليون طالب وطالبة، لافتًا إلى أن كثافة الطلاب بالفصول ستنخفض، وتوفير المعلمين المتخصصين في المدارس.

هيكلة المناهج الدراسية

وأضاف «شحاتة»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية طورت عملية هيكلة المناهج الدراسية، لتخفيف المواد الدراسية، عن طريق عدم ضم بعض المواد للمجموع، وترحيل مواد لمراحل دراسية أخرى، فضلا عن دمج بعض المواد.

وتابع: «الهدف من كل ذلك، هو تخفيف العبء المعرفي المقدم للطلاب هذا العام لجعله يتناسب مع قدرة استيعابهم، ومع عدد الحصص المخصصة لكل مادة تعليمية».

الأسرة المصرية

وجه، بعض النصائح للأسر المصرية قبل بداية العام الدراسي الجديد، مثل الاعتماد في معلوماتهم عن التعلم أو المدارس أو المناهج الدراسية على مواقع وزارة التربية والتعليم، والاستفادة من بنك المعرفة ومن المعلوماتية، التي تغني الطلاب عن الكتاب المدرسي، وعن المعلومات التي يحصل عليها الطالب من المعلمين غير المتخصصين أو السناتر، لأن مواقع وزارة التربية والتعليم تقدم خدمة تعليمية تتمثل في سؤال وإجابة ومعلومات، يستفيد منها الطلاب في الامتحانات وخلال العام الدراسي.