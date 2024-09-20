المسلمون الأمريكيون بين خيارات محدودة: "لا هاريس ولا ترامب"

نشرة وكالة رويترز، اليوم، استطلاعا للرأي عن تحول كبير بين الناخبين العرب والمسلمين الأمريكيين، حيث كشفت عن الغاضبين من موقف واشنطن الداعم للحرب في غزة، حيث بدأ العديد منهم في الانتقال من دعم المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس إلى دعم مرشحة حزب الخضر، جيل ستاين.

الاستطلاع، الذي أجراه مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) في أواخر أغسطس ونشر في سبتمبر، أظهر أن 40% من الناخبين المسلمين في ولاية ميشيغان، والتي تضم جالية كبيرة من الأمريكيين العرب، يفضلون ستاين. بينما حصل دونالد ترامب، المرشح الجمهوري، على 18%، وجاءت هاريس في المرتبة الأخيرة بنسبة 12%.

كما أظهر الاستطلاع، الذي تم عبر الرسائل النصية قبل أسبوعين من مناظرة هاريس وترامب في العاشر من سبتمبر، أن هاريس كانت تتقدم على ترامب بنسبة 29.4% مقابل 11.2% للمرشح الجمهوري، فيما يميل 34% من الناخبين لدعم مرشحي أطراف ثالثة، مثل ستاين التي حصلت على 29.1%.

وتبين من نتائج الاستطلاع الذي شمل 1155 ناخبًا مسلمًا في أنحاء الولايات المتحدة أن هاريس كانت الخيار الأول للناخبين المسلمين في ولايتي جورجيا وبنسلفانيا، بينما تقدم ترامب في نيفادا بنسبة 27%، متفوقًا على هاريس بفارق بسيط.

جدير بالذكر أن حزب الخضر متواجد على قوائم التصويت في معظم الولايات التنافسية، باستثناء ولايتي جورجيا ونيفادا، حيث يخوض الحزب معركة قضائية لإدراجه في قوائم التصويت.

وفي ولايتي أريزونا وويسكونسن، وهما ولايتان متأرجحتان تضم عدداً كبيراً من المسلمين، سجلت ستاين تقدماً على هاريس، حيث سبق أن هزم بايدن ترامب في هذه الولايات بفارق ضئيل في انتخابات 2020.

من جانبها، أعلنت حركة "غير ملتزم"، الخميس، أنها لن تدعم هاريس رغم معارضتها لترامب، ولن توصي بالتصويت لطرف ثالث. وأشارت إلى أن ترامب قد يسرّع أعمال القتل في غزة إذا أُعيد انتخابه، لكن هاريس لم تستجب لدعوات الحركة للاجتماع مع الأمريكيين من أصل فلسطيني الذين فقدوا ذويهم في غزة، كما لم تُبدِ استعداداً لمناقشة وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.

من جهته، أكد متحدث باسم حملة هاريس أن المرشحة الديمقراطية تسعى لكسب ثقة كل ناخب، وتعمل على توحيد البلاد، بالإضافة إلى التزامها بمواصلة جهود إنهاء الحرب في غزة.