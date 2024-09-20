البعثات الأجنبية تبدأ أعمالها في "أم البريجات وديمية السباع" بالفيوم

بدأت البعثة الفرنسية - الايطالية، أعمالها فى منطقة أم البريجات بمركز اطسا بالفيوم، وتستمر حتى اوائل نوفمبر القادم برئاسة الدكتور كلاوديو جالاتسى مدير البعثة، والدكتورة جازيل حجى مدير موقع العمل ويرافقها من منطقة اثار الفيوم محمود مصطفى، وأحمد حسن، وأحمد معوض مفتشى الآثار، وأحمد حمدى أخصائى الترميم بإشراف أشرف صبحى رزق الله مدير عام آثار الفيوم، وحسين عبد القادر مدير المنطقة .

ومن المعروف بان البعثة الفرنسية- الايطالية تعمل بالمنطقة منذ عام 1988 دون انقطاع وأقامت معرضا لأهم اكتشافاتها فى المتحف المصرى عام 2019 .

ومنطقة أم البريجات تقع جنوب مدينة الفيوم بحوالي 35 كيلو متر وعرفت فى العصر الفرعوني باسم "تب دبن" بمعنى الرأس الدائرية أو"تا نبت تن" بمعنى الأرض الشقيقة وعرفت فى العصر اليونانى باسم "تب تونس" وحاليا تسمى ام البريجات .



ترجع بداية هذه المدينة إلى الدولة الوسطى حيث كشفت الحفائر عن جبانة جنوب المدينة ترجع الى الاسرة الثانية عشرة وأصبحت مدينة كبيرة فى العصر البطلمى وحتى القرن العاشر الميلادى وأنشأ معبدها الرئيسي مع نهاية القرن الرابع وبداية القرن الثالث قبل الميلاد و كرس لعبادة الإله سوبك فى صورة "سوكنوبتونيس" والذى تأسس فى عصر الملك بطليموس الاول والمدينة بها العديد من المنازل التى ترجع الى العصرين اليونانى والرومانى وحتى العصر الاسلامى.

البعثة الايطالية فى ديمية السباع

كما بدأت البعثة الايطالية اعمالها فى منطقة ديميه السباع شمال بحيرة قارون برئاسة الدكتورة باولا ديفولى ويرافقها من منطقة آثار الفيوم رانيا مصطفى مصطفى ومنال سعيد حامد مفتشى الآثار وعمرو صلاح أخصائى ترميم، وتستمر أعمال البعثة فى المنطقة حتى منتصف نوفمبر القادم.

ومنطقة ديمية السباع تقع على بعد 3 كيلومترات من شاطئ بحيرة قارون الشمالى وكانت تحمل اسم «سكنوبايوس» وتعود إلى العصر اليونانى الرومانى وقد كانت مدينة يبدأ منها سير القوافل المتجهة إلى الجنوب وواحات الصحراء ويوجد بها آثار معبد صغير من الحجر، ويوجد بها طريق طوله 400 متر كان يؤدى إلى شاطئ البحيرة،و كان معبدا بالأحجار ومن على جانبيه الأسود،وكان ذلك سبب تسميتها بديمية السباع.

ويذكر أن عدد من البعثات الاجنبية تعمل فى مناطق اثار الفيوم على مدار العام من بينها البعثة الفرنسية فى غراب والامريكية فى فج الجاموس وهرم سيلا والبعثة الالمانية فى وطفه وبعثة المعهد الفرنسى فى جرزا والبعثة الايطالية فى ديميه السباع والبعثة الامريكية فى كوم اوشيم وشمال بحيرة قارون والبعثة الفرنسية الايطالية فى ديميه السباع .

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استراحة من العمل فى ام البريجات

الدكتور كلاوديو جالاتسى يشرف على العمل

العمل فى موقع ام البريجات

ام البريجات

ديميه السباع

صورة من منطقة ام البريجات

مخيم البعثة الفرنسية الايطالية فى ام البريجات