دراسة تكشف عن نظام غذائي يحمي الذاكرة من التراجع مع العمر

كشفت نتائج دراسة جديدة إن اتباع حمية "مايند" لمدة 10 سنوات أدى إلى تخفيض في خطر الإصابة بمشاكل التفكير والذاكرة والتركيز مع التقدم في العمر.

ويضم نظام "مايند" MIND كلا من نظام البحر المتوسط الغذائي ونظام "داش" DASH الذي يُركز على خفض ضغط الدم.

وأوضح الدكتور راسل سوير الباحث الرئيسي في الدراسة من جامعة سينسيناتي: "من بين مكونات نظام مايند الغذائي 10 مجموعات غذائية صحية للدماغ".

وتتكون هذه المجموعات الصحية من: الخضروات الورقية الخضراء، والخضروات الأخرى، والمكسرات، والتوت، والبقول، والحبوب الكاملة، والمأكولات البحرية، والدواجن، وزيت الزيتون والزبيب".

وأضاف سوير أنه في الوقت نفسه، هناك 5 مجموعات غذائية غير صحية ينبغي الحد منها أو تجنبها، هي: اللحوم الحمراء، والزبدة والسمن، والجبن، والأطعمة المقلية والسريعة، والمعجنات والحلويات.

وشارك في الدراسة 30 ألف شخص اتباع أكثر من 14 ألف منهم حمية "مايند".

وتركز هذه الحمية على تقليل الالتهاب الجهازي، وتسهيل فقدان الوزن، وتحسين صحة الميكروبيوم، وتحسين مقاومة الأنسولين، وخفض الدهون المرتفعة في الدم، وإبطاء تصلب الشرايين.

ووجد الباحثون ترجمة لهذه التأثيرات على الذاكرة والأداء الإدراكي مع التقدم في العمر.