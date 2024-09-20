الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

"القومي للمسرح" يحيي ذكرى ميلاد مجدي وهبة

مجدي وهبة
مجدي وهبة

أحيا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم، الجمعة، ذكرى ميلاد الفنان مجدي وهبة.

ويأتي إحياء ذكراه بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك تخليدًا لذكرى ميلاد الفنان مجدي وهبة، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.

معلومات عن الفنان مجدي وهبة

ولد في عام 1944. 

حاز درجة البكالوريوس في المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1967، كما حاز كذلك درجة الليسانس في مجال علم النفس.

شارك في العديد من الأدوار المساعدة في حقبة السبعينيات بين السينما و التليفزيون.

 من أشهر مشاركاته السينمائية (ثرثرة فوق النيل، على من نطلق الرصاص، و من الحب ما قتل، ضربة شمس، حنفي الأبهة).

كما شارك في مسلسلات (محمد رسول الله، هند و الدكتور نعمان، الكعبة المشرفة، عمرو بن العاص).

توفى في مدينة الغردقة في عام 1990، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 46 عامًا.

مواد متعلقة

"الحضرة" تحيي ذكرى المولد النبوي في الأوبرا.. الليلة

مختارات لأشهر المؤلفات العالمية والعربية لمواهب الأوبرا.. الليلة

تعرف على قنوات عرض مسلسل "تيتا زوزو"

أحمد نبيل في ضيافة عمرو الليثي ببرنامج «واحد من الناس» هذا الموعد

مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي يعلن عن المكرمين في حفل الافتتاح

إحياء ذكرى المؤلف الأسباني خواكين رودريجو في حفل السيمفوني بالأوبرا

تعرف على خامس ورش مهرجان المسرح العربي

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يكرم هاني رمزي في دورته السابعة
الجريدة الورقية