وزير الاتصالات يشارك في فعاليات "أيام عمل قمة الأمم المتحدة للمستقبل" بالولايات المتحدة

غادر القاهرة صباح اليوم الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوجهاً إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، فى زيارة عمل تستغرق يومين، للمشاركة كمتحدث فى جلسات الحدث الرقمى لأهداف التنمية المستدامة (SDG Digital)، والمقرر انعقاده بمقر الأمم المتحدة، ضمن فعاليات قمة "أيام عمل قمة الأمم المتحدة للمستقبل" والتى تعد تمهيداً للقمة الرسمية المزمع عقدها بالتزامن مع الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ينعقد الحدث الرقمى لأهداف التنمية المستدامة تحت شعار "مستقبل رقمى للجميع"، ويهدف إلى تسليط الضوء على الدور المحورى للتكنولوجيا الرقمية والحلول المبتكرة فى تحقيق مستقبل مستدام، شامل، ومسؤول.

يشارك طلعت فى هذا الحدث الدولى الكبير استجابة للدعوة التى وجهت إليه من كل من سكرتير عام الاتحاد الدولى للاتصالات، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للسياسات. ومن المقرر أن يلقى طلعت كلمة خلال جلسات الحدث الرقمى لأهداف التنمية المستدامة (SDG Digital)، يستعرض فيها التجربة المصرية فى مجال التحول الرقمي.

كما سيشارك الدكتور عمرو طلعت فى جلسة حوارية بشأن أهمية استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والابتكارات في دعم التنمية المستدامة، والتى تُعقد على هامش فعاليات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كذلك من المقرر أن يعقد الوزير عدداً من اللقاءات الثنائية مع قيادات منظمات دولية، ومسئولى شركات عالمية متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.