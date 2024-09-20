أهلي جدة يستضيف ضمك بقيادة “طارق حامد” في مواجهة قوية بدوري روشن

يحل فريق ضمك السعودي، الذي يضم بين صفوفه اللاعب طارق حامد، ضيفاً على أهلي جدة مساء اليوم الجمعة، في لقاء يجمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل أهلي جدة اللقاء وهو يحتل المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وهزيمة في الجولات الثلاث الأولى. ويسعى الفريق لتحقيق الفوز لتعزيز موقعه في الجدول والاقتراب من قمة الدوري.

في المقابل، يتواجد ضمك في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط، حققها من انتصار واحد مقابل خسارتين، ويأمل الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية، سواء بالفوز أو الخروج بنقطة تعادل ثمينة، لتعويض نتائجه السابقة.

القنوات الناقلة وموعد المباراة

تنطلق مباراة أهلي جدة وضمك في تمام الساعة 6:50 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

من المقرر أن تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين، وتحديداً عبر قناة SSC1 SD.

تاريخ المواجهات بين الفريقين

التقى الفريقان 8 مرات ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي، حيث حقق أهلي جدة الفوز في مواجهتين، بينما فاز ضمك في ثلاث مباريات، وانتهت ثلاث مواجهات أخرى بالتعادل.