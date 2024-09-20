وزير الأوقاف يشهد احتفال نقابة السادة الأشراف بالمولد النبوي الشريف

شهد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف احتفال نقابة الأشراف بالمولد النبوي الشريف 1446هــ، وكان في استقبال وزير الأوقاف سماحة السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بالقاهرة.

حضر الاحتفال كل من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وسماحة الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق ورئيس اللجنة الدينية وعضو هيئة كبار العلماء، وفضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، وفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، ومعالي الشيخ عبد القادر شيخ علي وزير الأوقاف الصومالي، والسيد عدنان المساوى من المملكة العربية السعودية ضيف شرف.

وألقى الأستاذ وزير الأوقاف كلمة موجزة هنأ فيها سماحة السيد السيد محمود الشريف نقيب الأشراف والسادة الحضور الكرام جميعًا بمناسبة المولد النبوي الشريف.

داعيا لمصر وللأمتين العربية والإسلامية بأن يعيد الله علينا وعليهم جميعا هذه المناسبة العظيمة بكل الخير واليمن والبركات

وفي ختام الحفل أهدى سماحة السيد محمود الشريف نقيب الأشراف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف درع نقابة السادة الأشراف تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية.