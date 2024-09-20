موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية.. والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الشرطة الكيني مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد القاهرة في مباراة الإياب للدور التمهيدي الثاني ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق الفارس الأبيض الفوز خارج ملعبه في مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه عبد الله السعيد، في أولى محطات الزمالك نحو الحفاظ على لقبه الذي حققه في النسخة الماضية.

ويامل الزمالك في تحقيق إنتصار عريض اليوم أمام الشرطة الكيني لحسم تأهله لدور المجموعات، وإكتساب المزيد من الثقة قبل المواجهة المرتقبة أمام غريمه التقليدي الاهلي في كأس السوبر الأفريقي والمقرر له يوم 27 سبتمبر الجاري.

وتلعب مباراة اليوم دون حضور جماهيري في ظل عقوبة الإتحاد الأفريقي “كاف” المسلطة على النادي بعد الأحداث التي صاحبة عملية تسليم كأس البطولة في المباراة النهائية الموسم الماضي.

يدير اللقاء طاقم حكام ناميبى مكون من مويشيتساما نيجونجو نافتال حكماً للساحة ويعاونه الجنوب أفريقي كليدوين بالويي والناميبي ماثيو كانيانجا مساعدين و الناميبي ويلهم ليتوكافا هايتيمبو حكماً رابعاً.

واختار "كاف" الجيبوتي محمد مؤمن علي مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام مندي جون فرانك من جامبيا.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية

تنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في التاسعة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني مساء اليوم بشكل حصري عبر فضائية “ أون تايم سبورتس”.