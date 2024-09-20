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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

فرمان "كولر" يزيد الغموض حول مصير "معلول"

علي معلول ومارسيل
علي معلول ومارسيل كولر

زاد الغموض حول مصير التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي بعدما قررت إدارة القلعة الحمراء تأجيل حسم مقعد اللاعب الأجنبي الخامس إلى شهر يناير المقبل.

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ورفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني قيد معلول في القائمة المحلية والأفريقية خلال الشهر الجاري بسبب عدم الجاهزية كما أن كولر رفض أيضاً بعض الترشيحات الخاصة بضم لاعب جديد في خط الهجوم سواء رأس حربة أو جناح.

واستقر الرأي على بقاء الوضع كما هو عليه حتى شهر يناير المقبل لبحث إمكانية ضم لاعب أجنبي خامس أو قيد معلول في قائمة الفريق مرة أخرى بعد التعافي من الإصابة التي تعرض لها بقطع في وتر أكيليس.

ويختتم الفريق الأحمر تدريباته استعداداً لمواجهة جورماهيا الكيني المقررة غداً السبت في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

ويدرس كولر إجراء تعديلات على تشكيلة الأهلي على رأسها منح الفرصة للمدافع الجديد يوسف أيمن وحارس المرمى مصطفى شوبير والمغربي رضا سليم وطاهر محمد طاهر وعمرو السولية.

وتأكدت جاهزية المدافع المغربي أشرف داري بعد مشاركته في التدريبات بشكل طبيعي عقب تخلصه من إصابته بجزع في كاحل القدم.

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