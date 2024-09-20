سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم الجمعة

ننشر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 20- 9 - 2024، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك المركزي سعر 64.04 جنيه للشراء، و64.23 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 63.77 جنيه للشراء، 64.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزى المصرى

64.04 جنيه للشراء.

64.23 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلى المصرى

63.77 جنيه جنيه للشراء.

64.40 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك مصر

63.75 جنيه للشراء.

64.39 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك الإسكندرية

63.72 جنيه للشراء.

64.39 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

63.83 للشراء.

64.10 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك العقاري

63.77 جنيه للشراء.

64.22 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

63.86 جنيه للشراء 64.23 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك القاهرة

63.78 جنيه للشراء 64.23 جنيه للبيع

عاد الين الياباني في الارتفاع من جديد خلال تعاملات اليوم الجمعة 20-9-2024، بعد أن بدا بنك اليابان متفائلا حيال النمو وأشار إلى أنه سيتوخى الحذر إزاء إقرار المزيد من تشديد السياسة النقدية، في حين واجه الدولار ضغوطا مع توقع الأسواق خفض أسعار الفائدة الأميركية بوتيرة أسرع.

وواجه الين أسبوعا صعبا، إذ ارتفع اليورو 2.2 بالمئة إلى 159.46 ين مع جني المضاربين للأرباح.

كما ارتفع اليورو إلى 1.1160 دولار، وزاد 0.8 بالمئة خلال الأسبوع، ويقترب من ذروة سجلها في أغسطس عند 1.1201 دولار.

واستقر الدولار عند 142.45 ين، مبتعدا عن المستوى المرتفع الذي سجله خلال الليل عند 143.95، مع إبقاء بنك اليابان على هدف سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير عند 0.25 بالمئة كما كان متوقعا على نطاق واسع.

كما تمسك البنك المركزي الياباني بوجهة نظره بأن الاقتصاد لا يزال في طريقه إلى تحقيق تعاف معتدل.

وأظهرت بيانات أسعار المستهلكين في اليابان الجمعة ارتفاع التضخم الأساسي إلى 2.8 بالمئة في أغسطس آب، في حين بلغ التضخم الكلي ثلاثة بالمئة.

وأبقت الصين على غير المتوقع أسعار الفائدة على الإقراض دون تغيير اليوم.