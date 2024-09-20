أحدث صور لمنطقة الأعمال والبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة CBD

تعد منطقة الأعمال المركزية CBD واحدة من اهم المناطق في العاصمة الإدارية الجديدة، إذ تضم عددا كبيرا من الأبراج وناطحات السحاب أبرزها البرج الأيقوني أطول برج بقارة إفريقيا وهي تطل على النهر الأخضر مباشرة.

ونشرت صفحة العاصمة الإدارية، على "فيس بوك" أحدث صور للمنطقة.

يتم تنفيذ مشاريع منطقة الأعمال المركزية بالتعاون بين وزارة الإسكان ممثلة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والصينية (CSCEC) إحدى أكبر شركات المقاولات في العالم.





مشروع منطقة الأعمال المركزية CBD بالعاصمة الإدارية هو الأول من نوعه في مصر.

تعتبر المنطقة علامة فارقة في النهضة العمرانية التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية.

يساهم المشروع في تحقيق جودة الحياة للمواطنين.

من أشهر الأبراج في المنطقة “البرج الأيقوني”، وهو أطول برج في إفريقيا، ويبلغ ارتفاعه حوالي 400 متر. بالإضافة إلى ذلك ،ستوفر آلاف فرص العمل.

تقدر استثمارات المنطقة المركزية بالعاصمة الادارية بنحو 3 مليارات دولار بقرض صيني تسدد منه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15٪ دفعة مقدمة و85٪ المتبقية ممولة. من القرض بفترة سماح 42 شهرًا، وبعد ذلك يكون السداد على مدى 10 سنوات.



تمثل المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية مثالاً حياً للتعاون المثمر المصري الصيني ويعكس المشروع متانة العلاقات المصرية الصينية.

تقدر مساحة المشروع بنحو 1.71 مليون متر مربعا.